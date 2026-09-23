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Sanciones económicas de hasta un millón de pesos en la región

Animales: “seres sintientes”; multas y hasta arrestos para protegerlos

Nuevas normas buscan conservar la integridad de las mascotas. En Berisso prohibieron los criaderos domiciliarios y legisladores bonaerenses buscan que sea penado hasta el abandono de perros y gatos

Las sanciones contemplan quitarle el perro a sus tutores / archivo

Por Redacción

En Berisso los animales de compañía ya cuentan con una normativa que los protege. Se trata de una ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante nacida de la preocupación de los proteccionistas ante las denuncias recibidas y que la normativa vigente no podía abordar.

Entre los puntos principales se encuentran la prohibición de la comercialización de animales, la señalización de los hogares en los que residan perros de las llamadas “razas peligrosas” y la sanción de todos aquellos que dejen a los animales encerrados dentro de vehículos. Además se los declara a los animales “seres sintientes”.

“La ordenanza nace de una necesidad. Los vecinos denunciaban ante el Centro de Operaciones Municipales (COM) o Control Urbano, pero no se podían abordar porque no encuadraban dentro de la normativa que estaba vigente, por eso la necesidad de modificarla”, explicó a este diario Elba Tiburzi, referente de la ONG Derecho Animal.

“Prácticamente todas las semanas recibíamos denuncias de ataques de los perros con conducta especial, mal llamados razas peligrosas, a otros perros o a personas. Por eso propusimos que se señalicen las casas donde viven, que los menores de 18 años no puedan ser sus dueños y que los paseos sean cuidados”, añadió.

El punto más novedoso, es que a partir de esta ordenanza quedará prohibido en toda la ciudad de Berisso “criar y reproducir animales de compañía, caninos y felinos, en domicilios particulares destinados a la comercialización”. Es decir se pone fin a los criaderos domiciliarios.

Esta nueva normativa amplía las conductas consideradas infracciones vinculadas al cuidado y protección de los animales domésticos. Entre otras cuestiones, además de su venta prohíbe la entrega como premio o parte de una compra, la venta ambulante, el abandono, mantenerlos atados de forma permanente o encerrados en espacios que limiten su movimiento y dejarlos solos dentro de vehículos. También establece la obligación de brindar atención veterinaria a los animales enfermos o heridos y de mantener bajo control a las hembras en celo.

La normativa también fija pautas para la circulación de los animales en la vía pública: deberán hacerlo con collar y correa, bajo la responsabilidad de una persona.

Las sanciones económicas oscilarán entre los 120 mil y 360 mil pesos, aunque en el caso de las contravenciones que involucren equinos pueden superar el millón de pesos. Según explicó Tiburzi, con la primera denuncia se va a intimar a los dueños con la esperanza de que la situación mejore. Si esto no ocurre, ante una segunda denuncia ya ira la sanción económica y de radicarse una tercera denuncia se va a proceder al retiro del animal y el dueño además deberá hacerse cargo de los gastos que esto conlleve.

Buen trato animal bonaerense

Casi en simultaneo a esta sanción, ingresó a la Legislatura bonaerense el proyecto de Ley de Buen Trato Animal, que fue presentado en la Cámara de Diputados por Manuel Passaglia y en el Senado bajo la firma de Emilia Subiza, Natalia Quintana y Marcelo Leguizamón, todos del bloque Hechos.

A diferencia de la ordenanza berissense, este proyecto que busca modificar el Código de Faltas bonaerense, en los casos más extremos plantea un arresto de hasta 60 días.

El proyecto establece multas para quienes incumplan los recaudos básicos de cuidado de un animal de compañía, como aquellos necesarios para garantizar su salud e integridad, o lo mantengan en espacios cerrados inadecuados que afecten su salud, higiene o esparcimiento. También contempla sanciones económicas para quienes dejen a un animal dentro de un vehículo sin ventilación adecuada o durante un tiempo desproporcionado que pueda poner en riesgo su integridad física o emocional.

En los casos más graves, la iniciativa prevé multas o arresto para quienes menoscaben la integridad de un animal mediante prácticas o procedimientos innecesarios que le provoquen dolor, sufrimiento o estrés, lo expongan a situaciones de peligro, explotación o trato degradante, o le apliquen sustancias con fines degradantes. Las mismas sanciones se establecen para quienes abandonen a un animal a su cargo.

Además, estas conductas pueden implicar la prohibición de tener o mantener contacto con animales de compañía durante uno a dos años, siempre que el hecho no constituya un delito.

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