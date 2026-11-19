La Plata celebra este jueves 19 de noviembre su 144° aniversario con buenas condiciones climáticas. Según el pronóstico, se espera una jornada con tiempo bueno, cielo soleado y temperaturas agradables, un escenario ideal para acompañar las distintas actividades y festejos previstos en la ciudad.

De acuerdo con las previsiones meteorológicas, la temperatura mínima será de 15 grados y la máxima alcanzará los 25, por lo que se espera un día primaveral y sin complicaciones en materia climática.

Cómo seguirá el tiempo en La Plata

Para el viernes 20 se anticipa otra jornada de buen tiempo durante la mañana, con una temperatura mínima de 16 grados y una máxima de 26.

En tanto, el sábado 21 podrían cambiar las condiciones meteorológicas. Si bien se espera una temperatura similar, con registros de entre 16 y 26 grados, el pronóstico anticipa inestabilidad hacia la tarde.

De esta manera, el aniversario de La Plata estará acompañado por una jornada soleada y temperaturas agradables, mientras que el tiempo comenzaría a desmejorar de cara al cierre de la semana.