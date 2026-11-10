Aniversario de La Plata: confirman los artistas que tocarán en Plaza Moreno

El intendente de La Plata, Julio Alak, presentó este martes la programación del Mes Aniversario de la ciudad, una agenda de actividades culturales que tendrá como principal atractivo la segunda edición de la Semana de la Música y que incluirá el 144º aniversario de La Plata, la Bienal de Arte, los 140 años del Teatro Municipal Coliseo Podestá y el 75° aniversario de la República de los Niños. "Generar una marca cultural", destacó el jefe comunal en su discurso brindado en el Salón Dorado del Palacio municipal este martes.

En ese marco confirmó los artistas que se harán presentes en el cumpleaños de la Ciudad, una de las sitas más esperadas, que tendrá lugar en Plaza Moreno el 19 de noviembre: Los Palmeras, Dillom, La Cumparsita, Isla mujeres y un emotivo homenaje al Indio Solari por parte de Etiqueta Negra junto a la Sinfónica Juvenil de la Policía Bonaerense. La programación también incluirá la final de La Plata Rock, un festival de jazz, una milonga y música emergente. Además todo se iniciará este sábado 14 en las escalinatas de la Catedral cuando se le rinda un homenaje a Mercedes Sosa.

En el acto de hoy estuvieron presentes Rocambole, Fino Santillán de La Cumparsita, Marcelo Moura, Mile Salamanca y Pipo Spatocco. "Se puede hacer porque todos los lugares públicos están a la altura", dijo Alak, que estuvo acompañado por la Secretaria de Cultura Ana Negrete, y agregó que "el año pasado fueron 200 mil personas que asistieron".

La agenda completa de la Semana de la Música

La Semana de la Música se realizará del sábado 14 al domingo 22 de noviembre con espectáculos de folclore, rock, tango, jazz, música clásica y propuestas emergentes en distintos espacios de la ciudad. Tras una primera edición que convocó a más de 200 mil personas, la iniciativa regresará con las presentaciones de grandes artistas como Nahuel Pennisi, Maggie Cullen, Ligia Piro, Chango Spasiuk, Emiliano Brancciari y Milena Salamanca, bajo la dirección musical de Popi Spatocco.

Según afirmó el Intendente, el domingo 15 de noviembre en el Campo Municipal del Bosque platense se llevará a cabo La Posta Querandíes, un evento de integración cultural y tradicionalismo. Arranca a las 11 hs, está previsto que se presenten 15 grupos y contará con la participación de Tarragó Ros. Ese mismo días a las 17 se inaugurará la primera edición de la Bienal de Arte La Plata en el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha. La propuesta reunirá artes visuales, performance y danza, experiencias sonoras, multimedia, música, cine, teatro y site-specific y podrá visitarse de forma gratuita.

El lunes 16 se realizará la gran final La Plata Rock en Plaza Rocha, donde se confirmará el segundo y tercero lugar del certamen, quienes tocarán el 19. El ganador irá al Quilmes Rock. Por otro lado, el martes 17 de noviembre el Coliseo Podestá celebrará sus 140 años con una gala lírica que recuperará la ópera El barbero de Sevilla, de Gioachino Rossini, con la que el teatro abrió sus puertas en 1886. La jornada coincidirá con la puesta en marcha de su primer sistema de climatización frío-calor.

También el miércoles 18 de noviembre habrá lugar para el tango con la Milonga en La Glorieta en Plaza San Martín, desde las 17. Se presentará Raúl Gagiotti y preparan un homenaje a Catulo Castillo, como así también se podrá disfrutar de una clase abierta de tango.

Tras los festejos del jueves 19, la agenda continuará el viernes 20 con la Inauguración de los festivales de Jazz en el Coliseo: a las 19, Malosetti y Cuarteto. El sábado 21 habrá Festival de Jazz en el Salón Dorado del Palacio municipal y en Meridiano V tendrá lugar la música emergente en el "FestiAire". En tanto que el domingo 22, en las escalinatas del Pasaje Dardo Rocha se podrá disfrutar de Piazzolla electrónico.

Finalmente, el jueves 26 la República de los Niños celebrará su 75° aniversario con la puesta en valor de la Casa del Niño, la asunción de más de 60 estudiantes electos del Gobierno Infantil y la incorporación de las figuras de gobernador e intendente infantiles. La jornada contará con propuestas musicales y actividades educativas.