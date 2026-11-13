Aniversario de La Plata: el jueves no habrá clases en las escuelas públicas

La Provincia de Buenos Aires confirmó que el próximo jueves 19 de noviembre no habrá clases en las escuelas públicas y privadas de La Plata, en el marco de los festejos por el 144° aniversario de la ciudad.

La decisión se conoció luego de que el Ministerio de Gobierno bonaerense oficializara, mediante la Resolución N° 516/2026, una jornada no laborable para la Administración Pública provincial y el Banco Provincia (BAPRO). Para la industria, el comercio y el resto de las actividades, en tanto, el feriado será optativo y quedará a criterio de cada empleador.

Aunque la resolución no hace una mención específica al sistema educativo, la Dirección de Inspección General, dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE), comunicó a la Jefatura Distrital de La Plata que los establecimientos educativos y los organismos descentralizados del distrito permanecerán cerrados durante esa jornada.

En la comunicación se indicó que, debido al asueto administrativo dispuesto por el aniversario fundacional de la ciudad, las instituciones educativas no tendrán actividad el jueves 19.

La Resolución N° 516/2026 lleva la firma del ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y establece que serán no laborables para la Administración Pública y el Banco Provincia los días en que se desarrollen festividades en los distintos municipios bonaerenses durante noviembre de 2026. La norma incluye un anexo con el listado de las localidades alcanzadas por la disposición.

De esta manera, los trabajadores de la administración pública provincial y de la banca pública tendrán una jornada libre para participar de las celebraciones por el cumpleaños de La Plata. En el sector privado, la actividad dependerá de la decisión de cada empleador.