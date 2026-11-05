Anses automatiza el pago de la retención de la asignación por embarazo

Anses informó que desde noviembre se automatiza el pago del 20% retenido de la Asignación por Embarazo para Protección Social para aquellas titulares que hayan cumplido con los controles establecidos por el Ministerio de Salud. A partir de esta medida, el intercambio de información sobre la acreditación de la finalización del embarazo y del cumplimiento de los controles obligatorios será informado directamente por el Ministerio de Salud a ANSES sin necesidad de que las titulares realicen ningún trámite.

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