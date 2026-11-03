Anses confirmó el cronograma de pago

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el cronograma de pagos correspondiente a noviembre para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones familiares y universales. Las fechas de cobro se organizarán, como es habitual, según la terminación del DNI.

En el caso de las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, los pagos comenzarán el miércoles 11 para los documentos terminados en 0 y continuarán el 12 (1), 13 (2, 3 y 4), 16 (5), 17 (6), 18 (7), 19 (8) y 20 de noviembre (9).

Para quienes superan el haber mínimo, el calendario será: 24 de noviembre (0 y 1), 25 (2 y 3), 26 (4 y 5), 27 (6 y 7) y 30 (8 y 9).

Por su parte, la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo se abonarán desde el 11 de noviembre para DNI terminados en 0, hasta el 25 para los finalizados en 9, con fechas intermedias según la terminación del documento.