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Jubilados y pensionados

Anses confirmó las fechas de pago de noviembre

Por Redacción

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, confirmó el cronograma de pagos del mes de noviembre para jubilados y pensionados. Las fechas se organizaron según la terminación del DNI y el monto del ingreso.

Quienes cobren hasta un haber mínimo cobrarán desde el 11 de noviembre: documentos terminados en 0, ese día; en 1, el 12; en 2, 3 y 4, el 13; en 5, el 16; en 6, el 17; en 7, el 18; en 8, el 19; y en 9, el 20.

Para quienes superen el haber mínimo, el cronograma comenzará el 24 de noviembre, para los DNI terminados en 0 y 1. Seguirá el 25, para 2 y 3; el 26, para 4 y 5; el 27, para 6 y 7; y concluirá el 30, para 8 y 9.

Los pagos se acreditarán en las cuentas bancarias de los beneficiarios, según las fechas establecidas.

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