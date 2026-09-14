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Anses cuándo cobro: el cronograma de pago de este lunes 14 de septiembre de 2026

Pensiones No Contributivas, jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo, Asignación por Embarazo y Asignación por Prenatal

Anses: quiénes cobran este lunes 14 de septiembre

Por Redacción

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informó que este lunes 14 de septiembre de 2026 finalizan los pagos de las Pensiones No Contributivas, mientras que continúan los de jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo, Asignación por Embarazo y Asignación por Prenatal.

Se aclaró que todas las prestaciones poseen el aumento por movilidad del 2,11 por ciento.

Pensiones No Contributivas

Titulares con documentos terminados en 8 y 9 cobran su haber más el bono de 70 mil pesos.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

Titulares con documentos finalizados en 4 cobran su haber más el bono de 70 mil pesos.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Titulares con documentos concluidos en 4.

Asignación por Embarazo

Titulares con documentos terminados en 2.

Asignación por Prenatal

Titulares con documentos finalizados en 4 y 5.

ANSES: ¿Cómo consultar fecha y medio de cobro?

Para consultar la fecha y medio de cobro de Anses:

1. Desde el sitio web de ANSES, opción Calendario de pagos.

2. Desde mi ANSES, ingresando CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir a Cobros, opción Consultar fecha y medio de cobro.

3. Desde la app mi ANSES, ingresando CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir a Mis datos, opción Mis fechas de cobro.

4. A través de la modalidad Atención Virtual, con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir a Iniciar atención, Consultas

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