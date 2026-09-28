Anses culmina el cronograma de pagos de septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) completa este lunes el cronograma de pagos correspondiente a los haberes de septiembre. Durante la jornada será el turno de los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo y cuyos documentos terminan en 8 y 9.

De esta manera, el organismo previsional finaliza el calendario de pagos de jubilaciones y pensiones correspondiente a este mes, que se desarrolló de manera escalonada de acuerdo con la terminación del DNI de cada beneficiario.

Además, este lunes también se abonará la Prestación por Desempleo del Plan 1 a los beneficiarios cuyos documentos finalizan en 8 y 9.

Los pagos se realizan de acuerdo con el cronograma establecido por ANSES. Los beneficiarios pueden consultar su fecha y lugar de cobro a través de los canales oficiales del organismo, ingresando con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

En caso de dudas o consultas, los titulares pueden verificar la información de su prestación y los detalles del cobro mediante la plataforma oficial del organismo.