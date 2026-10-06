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CALENDARIO DE OCTUBRE

ANSES: el jueves 8 inicia el pago de jubilaciones

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Por Redacción

Anses informó que desde el próximo jueves 8 de octubre comenzará el pago de jubilaciones y pensiones para quienes cobran haberes inferiores a un haber mínimo.

El calendario completo es el siguiente:

DNI terminados en 0: 8 de octubre.

DNI terminados en 1: 9 de octubre.

DNI terminados en 2: 13 de octubre.

DNI terminados en 3: 14 de octubre.

DNI terminados en 4: 15 de octubre.

DNI terminados en 5: 16 de octubre.

DNI terminados en 6: 19 de octubre.

DNI terminados en 7: 20 de octubre.

DNI terminados en 8: 21 de octubre.

DNI terminados en 9: 22 de octubre.

En tanto, quienes cobran jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo tendrán el siguiente esquema de cobro:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3: 26 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5: 27 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: 28 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: 29 de octubre.

El organismo nacional también informó que las prestaciones sociales de Anses tienen un reajuste del 1,66%, en concordancia con la inflación registrada en agosto, que fue del 1,7%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

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