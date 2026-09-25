Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Suba del 2,11%

Anses paga jubilaciones y la prestación por desempleo

Por Redacción

Anses, informó que este viernes continúa el cronograma de pagos para las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo -las cuales incluyen el incremento por movilidad del 2,11 por ciento- y para la Prestación por Desempleo.

De esta manera, percibirán sus haberes los jubilados y pensionados que cobran más del haber mínimo con DNI finalizados en 6 y 7, al tiempo que se acreditará la prestación por desempleo a los titulares con documentos concluidos en 6 y 7.

Las fechas y lugares de cobro se pueden consultar con CUIL y Clave de la Seguridad Social a través de la web oficial de ANSES (sección Calendario de pagos), la App mi ANSES o mediante los canales de Atención Virtual.

Esta semana, el Gobierno Nacional informó que, desde octubre, las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, incluida la Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrán un incremento del 1,66%, ajuste que se calculó a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?