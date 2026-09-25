Anses paga jubilaciones y la prestación por desempleo

Anses, informó que este viernes continúa el cronograma de pagos para las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo -las cuales incluyen el incremento por movilidad del 2,11 por ciento- y para la Prestación por Desempleo.

De esta manera, percibirán sus haberes los jubilados y pensionados que cobran más del haber mínimo con DNI finalizados en 6 y 7, al tiempo que se acreditará la prestación por desempleo a los titulares con documentos concluidos en 6 y 7.

Las fechas y lugares de cobro se pueden consultar con CUIL y Clave de la Seguridad Social a través de la web oficial de ANSES (sección Calendario de pagos), la App mi ANSES o mediante los canales de Atención Virtual.

Esta semana, el Gobierno Nacional informó que, desde octubre, las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, incluida la Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrán un incremento del 1,66%, ajuste que se calculó a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).