ANSES reactivó el calendario de pagos de noviembre: quiénes cobran esta semana

El calendario de pagos de noviembre 2026 de Anses continúa esta semana con las acreditaciones correspondientes a las Pensiones No Contributivas (PNC), después de cinco días sin actividad bancaria por los feriados vinculados con la visita del papa León XIV y el Día del Trabajador Bancario.

El organismo previsional estableció el siguiente esquema de acuerdo con la terminación del documento:

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 11 de noviembre.

DNI terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7: jueves 12 de noviembre.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 13 de noviembre.

Jubilaciones y pensiones: fechas de cobro para quienes perciben el haber mínimo

Los jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo también tendrán nuevas acreditaciones durante estos tres días. El cronograma previsto por la ANSES es el siguiente:

DNI terminado en 0: miércoles 11 de noviembre.

DNI terminado en 1: jueves 12 de noviembre.

DNI terminados en 2, 3 y 4: viernes 13 de noviembre.

AUH, SUAF y Asignación por Embarazo: cuándo se acreditan los pagos

Las titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), los beneficiarios del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y quienes reciben la Asignación por Embarazo también tendrán depósitos esta semana. Las fechas establecidas son:

DNI terminado en 0: miércoles 11 de noviembre.

DNI terminado en 1: jueves 12 de noviembre.

DNI terminado en 2: viernes 13 de noviembre.

Asignaciones por matrimonio, nacimiento y adopción: calendario de noviembre

Las Asignaciones de Pago Único, que incluyen las prestaciones por matrimonio, nacimiento y adopción, cuentan con un período de acreditación más amplio. En estos casos, la ANSES dispuso que los pagos estén disponibles para todas las terminaciones de DNI desde el 11 de noviembre hasta el 10 de diciembre.

El mismo período rige para las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), cuyos beneficiarios podrán cobrar sin distinción por la terminación del documento.

Aumento del 1,93% en las prestaciones de ANSES

Los pagos de noviembre se realizan con un incremento del 1,93% en las distintas prestaciones previsionales y asignaciones incluidas en el calendario del organismo.

Con la reanudación de la actividad bancaria, la ANSES continúa así con las acreditaciones que habían quedado interrumpidas durante los cinco días sin atención bancaria.