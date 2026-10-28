Anses: turnos para trámites a través de un sitio y una App

Anses informó que se puede obtener un turno, a través de su sitio web, para recibir atención en cualquier oficina que se elija en todo el país.

La modalidad permite contemplar situaciones laborales, familiares, de viaje o residencia transitoria que puedan dificultar la gestión por el domicilio declarado, se indicó. Asimismo, favorece la descentralización de la atención y contribuye a reducir traslados innecesarios, añadió el organismo. Los turnos solicitados pueden ser consultados y cancelados a través de la App y sitio web Mi ANSES.