Ante el ejercicio ilegal profesional, aconsejan controlar la matrícula

El ejercicio ilegal de distintas profesiones es una problemática que ante la crisis crece y genera preocupación en la Región. Los colegios de médicos, odontólogos, psicólogos, arquitectos, martilleros y abogados, entre otras especialidades, advierten sobre casos de personas que trabajan sin estar habilitadas. Ante esta situación, recomiendan verificar que contengan matrícula y comprobar que quienes brindan estos servicios estén autorizados para ejercer, con el objeto de evitar riesgos y posibles estafas.

Desde la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de la Provincia de Buenos Aires advirtieron sobre el crecimiento del ejercicio ilegal de distintas actividades. Su presidente, Daniel Delpino, reconoció que es difícil cuantificar los casos, aunque afirmó que “se fueron incrementando”. Si bien señaló que la situación se observa en diferentes rubros, consideró que en las profesiones vinculadas con la salud resulta más visible y preocupante.

A la hora de elegir un profesional, Delpino explicó que, en principio, para poder ejercer deben estar matriculados en el colegio correspondiente. “No alcanza solamente con tener un título, también es necesario estar habilitado”, remarcó. En ese sentido, advirtió que una persona puede tener un título, pero estar sancionada, inhabilitada o contar con documentación que no sea válida.

Ante esta situación, recomendó consultar el padrón del colegio que lo agrupa o pedir el número de matrícula directamente a quien presta el servicio y verificar con la entidad si cuenta con habilitación para desarrollar su actividad.

En tanto, Delpino advirtió que el ejercicio ilegal perjudica a la población y constituye “un delito”. Por eso, ante la sospecha de un caso, aconsejó realizar la denuncia ante el colegio profesional correspondiente o las autoridades competentes.

Qué pasa en cada actividad

El ámbito de la salud es uno de los más afectados, debido a los riesgos que implica para los pacientes ser atendidos por personas sin habilitación.

El Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 1, reúne a cerca de 8.000 matriculados. Su presidente, Jorge Mazzone, contó que detectaron en La Plata casos de personas que se hacían pasar por médicos y realizaron las denuncias penales correspondientes.

Para saber si el médico está habilitado, explicó que cualquier persona puede consultar al Colegio, que dispone de líneas telefónicas atendidas de 8 a 16, en los números (0221) 425-6311 y (0221) 445-4316. Para verificarlo, debe informar el nombre y apellido, el número de matrícula o el DNI del médico. “Ante cualquier duda, también puede acercarse a la institución”, agregó.

La situación también preocupa al sector odontológico. Diego Bioscini, presidente del Consejo Superior del Colegio de Odontólogos bonaerense, sostuvo que “esto existió siempre, pero el problema se agravó” por la crisis económica.

Para detectar posibles casos de ejercicio ilegal, recomendó desconfiar de las ofertas de tratamientos en redes sociales y de los lugares que no parecen consultorios odontológicos.

A su vez, aconsejó verificar la matrícula en el sitio del Colegio, cosucoba.org.ar, mediante una búsqueda por nombre y apellido o número de matrícula. También se puede consultar al colegio del distrito correspondiente.

Por su parte, el Colegio de Psicólogos del Distrito XI, que reúne a unos 5.000 matriculados, alertó sobre personas sin formación ni habilitación que ofrecen orientación en redes sociales como “facilitadores”, “consejeros” o “guías”.

Ante estos casos, Sebastián Navarro, psicólogo integrante de la entidad, recomendó comprobar que quien brinda atención tenga la matrícula profesional vigente. Para eso, explicó que se puede solicitar el número de matrícula y verificarlo en la página web de la entidad (https://colegiodepsicologos.org.ar), mediante una búsqueda o un código QR.

En otras actividades, el riesgo también puede estar vinculado con posibles estafas. Germán Zuloaga, presidente del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito Uno, recomendó consultar personalmente en la entidad para verificar, con el nombre y apellido, si el arquitecto está matriculado y tiene la matrícula al día.