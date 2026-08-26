Ante la crisis, el techo primero: endeudamiento hasta para el alquiler

En medio del fuerte endeudamiento de los hogares, los alquileres muestran una realidad particular. En el sector inmobiliario platense advierten sobre una mayor dificultad económica y casos puntuales de inquilinos que se atrasan o recurren a préstamos, pero aseguran que todavía no existe una morosidad masiva. Coinciden en que, pese a la pérdida de poder adquisitivo, la prioridad es el pago de la vivienda.

Según el Informe sobre el Mercado de Alquileres de la Municipalidad de La Plata, el costo habitacional tiene cada vez más peso en los ingresos familiares. Una pareja de trabajadores destina el 32 por ciento de sus recursos al pago mensual, mientras que un jubilado y un docente necesitan el 48 por ciento. Para un docente que vive solo, la renta y las expensas representan el 56,3 por ciento de su salario.

En este marco, en el sector inmobiliario aseguran que la morosidad se mantiene en niveles bajos y similares a los del año pasado. Durante el primer semestre, el 95,42 por ciento de los alquileres de viviendas familiares se pagó en su totalidad. El 2,65 por ciento tuvo pagos parciales y el 1,93 por ciento quedó impago. En los locales comerciales, el cumplimiento fue del 96,14 por ciento. El 2,21 por ciento registró pagos parciales y el 1,64 por ciento quedó sin pagar.

El alquiler, prioridad

La presidenta de la Cámara Inmobiliaria bonaerense, Lilian Ledain, señaló que “por suerte no se registra una alta morosidad” y sostuvo que “el alquiler es lo que primero paga la gente porque es el lugar donde vive”. Según explicó, ante dificultades económicas, algunos locatarios optan por compartir vivienda o volver a la casa de sus padres.

En la misma línea, Gisela Agostinelli, martillera de “Agostinelli Propiedades”, aseguró que los atrasos en los alquileres “son los menos” y señaló que los inquilinos conocen la importancia de conservar la vivienda. Por eso, sostuvo que en su mayoría cumplen con el pago.

“Por suerte no se registra una alta morosidad. La gente se cuida y el alquiler es lo que primero paga, porque es el lugar donde vive”

Lilian Ledain Presidenta de la Cámara Inmobiliaria PBA

También indicó que, cuando aparecen dificultades, “algunos recurren a préstamos bancarios o a la ayuda de la familia, especialmente cuando la deuda comienza a crecer por los intereses”.

En caso de una demora en el pago, la profesional explicó que la inmobiliaria primero se comunica con el arrendatario. Si hay voluntad de pago, “se puede acordar un refinanciamiento corto” para que pueda ponerse al día. Si no hay respuesta, se contacta a los garantes y, de ser necesario, se envía una carta documento.

En este sentido, Agostinelli indicó que, si el inquilino acumula uno o dos meses de deuda y reconoce que no puede continuar pagando, se le aconseja rescindir el contrato y buscar otra alternativa.

Atrasos en el pago

Ramón Penayo, propietario de “Penayo Propiedades”, señaló que el alquiler sigue siendo el gasto mensual más importante para quienes tienen una vivienda bajo contrato. Si bien existen atrasos, aseguró que, por ahora, no representan una situación preocupante.

“Hay personas que se demoran, que cancelan un poco más tarde o hacen dos pagos”, explicó. También contó que algunos recurren a préstamos para cubrir una demora, aunque “son pocos los casos”, aclaró.

“Algunos recurren a préstamos bancarios o a la ayuda de la familia, especialmente cuando la deuda comienza a crecer por los intereses”

Gisela Agostinelli Martillera de Agostinelli Propiedades

Otro punto que planteó la martillera Mirta Libera fue la importancia del cumplimiento para los arrendatarios que atraviesan dificultades. “El locatario cumplidor, el que tiene buenas referencias, siempre tiene más posibilidades de obtener un plan de pago”, sostuvo.

Desde la Subsecretaría de Inquilinos de la Municipalidad de La Plata, Ulises Bosia señaló que “la persona que alquila, lo último que deja de pagar es el alquiler”. En cambio, sostuvo que son más frecuentes las consultas por deudas en expensas.

Bosia explicó que esto se debe al riesgo de perder la vivienda. “Dos meses sin pagar generalmente pueden provocar el inicio de acciones legales para pedir un desalojo”, sostuvo.