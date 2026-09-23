Otro día sin clases en la UNLP: antes de la Marcha Federal, paro de los nodocentes

Mientras la comunidad de la UNLP realiza balances sobre las medidas de fuerza aplicadas esta semana, en el marco del plan de lucha por la puesta en vigencia por parte del gobierno de Javier Milei de la Ley de Financiamiento Universitario y por mejores condiciones salariales del personal docente y nodocente, una nueva jornada de paro en el horizonte podría paralizar las clases previo a la Marcha Federal que se realizará el jueves 15 de octubre.

El gremio nodocente, ATULP, recordó que el miércoles 7 de octubre se concretará otro paro por 24 horas sin concurrencia a los puestos de trabajo. En efecto, el funcionamiento de las unidades académicas de la casa de altos estudios de La Plata dependerá del grado de adhesión a la medida gremial, ya que sin la presencia de personal auxiliar y administrativo sería imposible el dictado de clases presenciales.

Mientras tanto, desde ATULP reportaron que el paro concretado ayer contó con 97 por ciento de adhesión. "Una vez más, las y los trabajadores nodocentes demostramos con organización y unidad que la defensa de la Universidad Pública no se negocia", consignaron.

“Seguimos fortaleciendo nuestro Plan de Lucha frente al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, el deterioro salarial y la falta de respuestas en la paritaria", añadió la organización.

En este marco advirtieron que "vamos a seguir construyendo unidad y organización para defender nuestros salarios, nuestras condiciones laborales y una Universidad Pública con el financiamiento que la ley establece".

Por último, el gremio indicó que "la ley no se toca, se cumple" y recordó que "la Justicia intimó al Gobierno a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario en un plazo de 5 días, bajo apercibimiento de multas por cada día de demora".