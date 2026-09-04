Anunciaron otro paro total con impacto en la UNLP y hay fecha para la Marcha Federal

Tras el fracaso de la reunión paritaria del 1 de septiembre, los gremios universitarios anunciaron nuevas medidas de fuerza y anticiparon una V Marcha Federal Universitaria para la primera semana de octubre.

El Frente Sindical de las Universidades Nacionales anunció un nuevo plan de lucha luego del fracaso de la reunión paritaria realizada el 1 de septiembre. Los gremios cuestionaron la falta de respuestas a sus reclamos salariales y presupuestarios y convocaron a distintas jornadas de protesta durante septiembre.

Como parte de las primeras medidas, el frente sindical llamó a realizar un paro nacional en las universidades el martes 8 de septiembre.

Además, convocó a una jornada nacional de clases públicas bajo la consigna “La universidad en la calle”, prevista para el martes 15 de septiembre, y a un acto frente al Palacio Pizzurno el jueves 17, en el marco de la convocatoria a la paritaria docente y nodocente.

Los gremios también resolvieron comenzar a construir una V Marcha Federal Universitaria, que se realizaría durante la primera semana de octubre.

Desde el Frente Sindical sostuvieron que la situación salarial y presupuestaria del sistema universitario “no puede esperar” y cuestionaron las políticas que, según plantearon, avanzan sobre el funcionamiento de las universidades nacionales.

Entre los principales reclamos se encuentran la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario, la convocatoria a paritarias que permitan recuperar el poder adquisitivo perdido frente a la inflación y la actualización de las becas Progresar y Belgrano.

También reclamaron un mayor presupuesto para las universidades nacionales, al advertir que los recursos actuales no permiten garantizar el normal funcionamiento de las instituciones.

El nuevo cronograma de protestas se suma así a las medidas que el sector universitario viene impulsando en reclamo de una recomposición salarial y mayores recursos para el sistema educativo superior.