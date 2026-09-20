Anunciaron un corte de tránsito en la zona de Parque Saavedra desde este lunes por obras de ensache

La Municipalidad de La Plata informó que a partir de este lunes 21 de septiembre se aplicará un corte total de tránsito en las inmediaciones de Parque Saavedra en el marco del plan de obras públicas en la ciudad. La medida afectará a la Avenida 68, en el tramo comprendido entre las calles 12 y 14, únicamente sobre la mano descendente.

Según se detalló en el comunicado oficial, la interrupción del tráfico es necesaria para llevar a cabo tareas de ensanche y pavimentación de la calzada. Debido a la presencia de maquinaria pesada y cuadrillas de trabajo, los accesos desde las intersecciones con las calles 12, 13 y 14 sobre la mencionada avenida estarán restringidos.

En ese sentido, desde el Municipio recomendaron a los conductores y a los usuarios del transporte público planificar sus recorridos con anticipación y utilizar vías alternativas para evitar demoras en el perímetro del Parque Saavedra.

A su vez, ante la modificación temporal de la circulación, se recomienda también transitar con precaución y prestar atención a la señalización colocada en el área de obras.

Cabe recordar que la reapertura del Parque Saavedra quedó prevista para el primer trimestre de 2027 y, según las últimas precisiones realizadas por funcionarios de la Municipalidad, se espera que ocurra en las últimas semanas de febrero o a principios de marzo.