Apagón en Zona Norte: denuncian dificultades para reclamar

Un nuevo apagón afectó a los vecinos de las localidad del norte platense quienes pasaron la gélida madrugada del domingo sin suministro. En esta oportunidad, los usuarios damnificados fueron de Hernández, Gorina, Ringuelet, Gonnet, City Bell y de las inmediaciones del Estadio Único. En este marco, crece la incertidumbre respecto de los controles sobre la red eléctrica local.

El corte comenzó durante la noche del sábado y se extendió durante varias horas. Poco a poco, el servicio comenzó a restablecerse durante la mañana del domingo, aunque la normalización no fue completa: después del mediodía, distintos vecinos volvieron a reportar interrupciones y microcortes en varios sectores.

En este contexto, emergen cuestionamientos de los usuarios respecto de los controles que el Oceba debiera efectuar sobre la red eléctrica que administra la Distribuidora en la región del Gran La Plata.

“Es un corte de luz masivo porque no hay servicio en Hernández, Gorina, Ringuelet, Gonnet y City Bell”, contó el sábado cerca de las 23.30 Mario Fernández, vecino de 132 bis y 493.

Durante la mañana del domingo, Fernández volvió a contar con suministro eléctrico, aunque la tranquilidad duró poco. Pasadas las 14.30, el vecino volvió a denunciar una nueva interrupción en el mismo sector. “Nuevo corte en la misma zona”, indicó. Anoche hubo un nuevo corte de luz en 505 entre 10 y 11 de Villa Castells.

A los problemas con el suministro se sumó otro reclamo recurrente de los usuarios, las dificultades para comunicarse con Edelap y registrar formalmente las interrupciones. “El sistema de atención de Edelap no funciona por ningún medio, WhatsApp, Instagram o teléfono”, denunció el frentista quien aseguro que en su zona sufren al menos dos cortes semanales.

“Estamos atravesando por un corte de luz enorme. Encima queremos reclamar a Edelap por WhatsApp pero arroja error. La atención es un desastre”, agregó por su parte Sebastián, vecino de Gorina. Al igual que ocurrió en otros hogares, en Gorina el suministro comenzó a restablecerse durante la mañana, pero a la tarde volvieron las interrupciones.

El malestar de los vecinos se intensificó además porque el apagón tuvo lugar durante una de las noches más frías de las últimas semanas. Para quienes dependen del servicio eléctrico para calefaccionar sus viviendas, la falta de suministro representó un problema todavía mayor.

“Volvió el frío y todo Hernández está otra vez sin luz. Estamos pagando a Edelap una boleta de $400.000 y sigue su pésimo servicio en la zona”, manifestó Valeria, vecina de 508 y 133. Y agregó: “Por frío, por calor, por el Mundial. Lo que sea, pero Hernández se queda siempre sin luz. Una vergüenza total Edelap”.

Como ocurrió en otros sectores, durante la madrugada el servicio fue restituido, pero pasadas las 14.30 del domingo volvieron los problemas. “La luz va y viene, la luz se va a quemar todo”, detalló la frentista, preocupada por las posibles consecuencias de las reiteradas interrupciones sobre sus artefactos eléctricos.

OTROS CORTES

El problema tampoco se limitó a las localidades del norte, sino que alcanzó a vecinos de las inmediaciones del Estadio Único. “En 22 y 33 la energía va y vuelve. El servicio de reclamos de Edelap por WhatsApp no funciona”, señaló un vecino, quien aseguró que el suministro se interrumpió y regresó al menos cuatro veces.

“Desde primeras horas de la mañana, se corta y vuelve la luz, así varias veces. Edelap juega con los vecinos”, sumó por su parte Fernando, residente de 18 y 34.

Ante esta situación, EL DIA intentó comunicarse con Edelap para conocer los motivos de las interrupciones y las tareas previstas para normalizar el servicio, pero al cierre de esta edición la empresa no había emitido respuestas. Así, mientras los usuarios damnificados continúan intentando encontrar un canal para hacer oír sus reclamos, las explicaciones de la distribuidora siguen sin llegar.