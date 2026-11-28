El 44% de los adolescentes apuesta a diario, mientras que el 27% de los alumnos bonaerenses participa en algún tipo de apuesta y el 58% de los docentes conoce en su entorno cercano a personas que realizan esa práctica, según reveló un estudio Provincial sobre ludopatía y espacio escolar.

La investigación fue elaborada por la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), uno de los gremios de docentes de mayor impacto en el sistema Provincial, que hace dos años decidió ampliar su agenda con la incorporación del estudio de la problemática del juego y su impacto en la comunidad educativa. A partir de la idea de “brindar herramientas prácticas para nuestros docentes”, plantearon una encuesta para educadores en el territorio Provincial.

Al procesar las respuestas de los docentes, se determinó que la modalidad diaria de juego entre adolescentes encabeza las respuestas con el 44,3%, seguida por quienes apuestan tres o más veces por semana (23,6%), una vez por semana (9%) y dos veces por semana (8%). Mientras que el resto corresponde a respuestas diversas o falta de información sobre el fenómeno.

La franja más comprometida

Respecto de los segmentos etarios más comprometidos, la franja con mayor incidencia comprende de los 15 a los 25 años o más, con porcentajes similares entre sí: el grupo de 15 a 17 años concentra el 34% (34,3% en el análisis de casos), seguido por el de 18 a 24 años con el 32,1% y el de mayores de 25 años con el 31,1%, en tanto que las edades más bajas relevadas, de 11 a 14 años, representan un 2,8%.

En vista de esos números, se concluye que “cada vez es más fácil apostar: desde un game en un partido de tenis, a la cantidad de tiros libres, faltas o penales en un partido de fútbol”, se indica en el informe de la encuesta.

Aunque se aclara que no hay estadísticas generales sobre la edad de inicio en estas prácticas, “fenomenológicamente comenzamos a ver apuestas en preadolescentes de 13 años con acceso a celular y una cuenta (billetera virtual) de dinero”, plantea el estudio.

La edad concuerda con los datos que vierte la encuesta sobre las preocupaciones de adolescentes, familias y docentes sobre el uso de la tecnología realizada por Google y Unicef en 2020, se cita en el estudio de la FEB.

El estudio reveló que en Argentina los niños reciben un celular a edad más temprana que en ningún otro país de la región (9,1 años promedio) y 13 años es la edad promedio en la que recibieron su primer dispositivo con conexión a Internet.

Plataformas on line

El 98% de las apuestas se canaliza a través de plataformas online y se distribuye entre máquinas de azar virtuales (54,9%), videojuegos (51,5%), apuestas deportivas convencionales (34,5%), apuestas deportivas en directo (21,8%) y póker (18,4%).

Asimismo, un 22% de los educadores indicó conocer a algún colega del ámbito docente que también apuesta.

El estudio ofrece información sobre un fenómeno que se vio también en estadísticas recientes del Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría del Pueblo bonaerense, según las cuales el 12,5% de los jóvenes de entre 15 y 24 años apostó en línea alguna vez, cifra que asciende al 15,5% en el grupo de 25 a 34 años. Hoy la modalidad virtual desplazó el perfil tradicional de los jugadores hacia jóvenes de 15 a 35 años, muchos de ellos estudiantes secundarios o universitarios que pasan largas horas conectados.

El fútbol lidera preferencias

Ese mismo diagnóstico provincial precisa que las apuestas online son más frecuentes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con un 9,07% de incidencia frente al 7,46% registrado en otras regiones del país, y que el fútbol lidera las preferencias con el 41,2%, seguido por los bingos (37%) y el boxeo (16,8%).

En paralelo, el Gobierno Nacional bloqueó en lo que va del año más de mil sitios ilegales que permitían el ingreso de menores mediante la intervención del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), mientras el Observatorio de Ludopatía Adolescente advierte que uno de cada ocho adolescentes que apuesta ya contrajo deudas y reporta ansiedad o caída en su rendimiento escolar.

Ante el cuadro, el gremio considera “fundamental que se tomen medidas preventivas y de intervención para abordar el problema creciente de la ludopatía entre los adolescentes y los jóvenes”. Así, sostiene que “las escuelas, los padres y los profesionales de la salud deben trabajar juntos para educar a los jóvenes sobre los riesgos del juego en línea y promover hábitos de juego responsables desde una edad temprana”.

Además, se considera importante que se brinde apoyo y tratamiento a jóvenes que luchan contra la adicción al juego. “Los programas de intervención deben incluir terapia individual y familiar, así como el acceso a grupos de apoyo donde los jóvenes puedan compartir sus experiencias y recibir ayuda de personas que comprenden su situación”, se concluye.