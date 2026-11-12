ARBA: este viernes 13 vence el plazo para acceder a descuentos de hasta el 40% en deudas impositivas

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) recordó que este viernes 13 de noviembre finaliza la primera etapa de su plan especial de pagos, que permite regularizar deudas impositivas con bonificaciones de hasta el 40%. Quienes no se adhieran antes de esa fecha podrán continuar utilizando el programa, aunque con descuentos progresivamente menores hasta fin de año.

Se trata de la última oportunidad para acceder a los beneficios más importantes del régimen. Durante esta primera etapa, los contribuyentes que cancelen sus obligaciones al contado obtendrán un descuento del 40%, mientras que quienes elijan financiar la deuda podrán acceder a una bonificación del 20% en tres cuotas o del 15% en seis pagos.

El trámite está disponible en: https://www.arba.gov.ar/nuevoplandepagos/

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, explicó que el objetivo es facilitar la regularización de las obligaciones tributarias antes de que termine 2026 y promover que más contribuyentes puedan acceder a los beneficios impositivos previstos para 2027.

"Queremos que quienes tienen deudas aprovechen esta oportunidad para ponerse al día. El plan está diseñado para que los mayores descuentos se concentren en las primeras semanas y se reduzcan progresivamente. Por eso es importante no dejar pasar esta primera etapa", señaló.

A partir del sábado 14 de noviembre comenzará la segunda etapa del programa, con una bonificación del 35% para quienes paguen al contado, del 15% para quienes opten por tres cuotas y del 10% para quienes financien en seis pagos. Estos beneficios estarán disponibles hasta el 27 de noviembre.

Luego, entre el 28 de noviembre y el 11 de diciembre, los descuentos bajarán al 30% para pagos al contado, 10% en tres cuotas y 5% en seis cuotas.

Finalmente, desde el 12 hasta el 31 de diciembre, se mantendrá una bonificación del 30%, pero exclusivamente para quienes cancelen la deuda en un solo pago. En todos los casos, los descuentos no podrán superar el monto del capital adeudado.

El plan alcanza a los impuestos sobre los Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario Básico y Complementario, Automotor y Embarcaciones Deportivas. Se pueden incluir deudas vencidas o devengadas hasta el 31 de diciembre de 2025, incluso aquellas que se encuentren en instancia prejudicial, judicial o en proceso de fiscalización.

También podrán incorporarse obligaciones correspondientes a 2026, con excepción de las vinculadas al Impuesto de Sellos.

Desde el organismo provincial remarcaron que mantener las obligaciones al día será una condición necesaria para acceder a los descuentos y bonificaciones impositivas que estarán vigentes durante 2027. La política tributaria del próximo año buscará reconocer especialmente a quienes hayan cumplido en tiempo y forma y no hayan necesitado recurrir a moratorias o planes de regularización.

"Vamos a profundizar una política tributaria que reconozca el esfuerzo de quienes cumplen. Queremos que estar al día tenga beneficios concretos", sostuvo Girard.

La adhesión se realiza completamente online, sin necesidad de concurrir a una oficina. Los contribuyentes pueden consultar sus deudas, conocer las alternativas de financiación y formalizar el plan a través del sitio oficial de ARBA.