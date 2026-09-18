Arquitectos proponen ensanchar la calle 58

Arquitectos y urbanistas de La Plata presentaron un pedido ante el Gobierno bonaerense para avanzar con el ensanche de calle 58, entre avenida 1 y 115, con el objetivo de mejorar el acceso al Paseo del Bosque. La iniciativa apunta a intervenir sobre una parte de la manzana comprendida por calle 58, avenida 1, avenida 60 y calleja Juan Prossi (115), donde actualmente funcionan depósitos y un taller que, según los profesionales, presentan un importante deterioro.

La propuesta fue elevada por integrantes de la Sociedad de Profesionales de Arquitectura y Urbanismo de La Plata Región Capital (SPAU), quienes plantearon la posibilidad de liberar una franja de aproximadamente 30 metros sobre calle 58 para generar un acceso más amplio.

Según explicaron los arquitectos, el lugar presenta actualmente un “lamentable estado”, con construcciones antiguas y deterioradas que podrían ser reemplazadas o reubicadas sin necesidad de una intervención de gran costo.

“Una idea que reiteradamente surge y hasta ahora nunca fue implementada es la de liberar como espacio verde casi toda la manzana de referencia”, señalaron desde la entidad profesional. Frente a la falta de concreción de una intervención integral, los profesionales propusieron comenzar con esta obra más acotada que, según sostienen es de sencilla ejecución ya que se trata de una “reubicación simple y sumamente económica de las funciones que cumplen, permitirían generar un importante y bello acceso”.