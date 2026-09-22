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EN EL PASAJE ROCHA

Arranca el debate del modelo ONU en la Ciudad

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Por Redacción

Comienza hoy en el Pasaje Dardo Rocha el IX Modelo Intercolegial de Naciones Unidas La Plata, el simulacro educativo público y gratuito más convocante de la Argentina. Organizado por la Asociación Civil Simulacros Educativos Río de la Plata (ACSERP), el encuentro reunirá a más de 2.200 estudiantes de 130 escuelas secundarias.

Esta edición cuenta con una novedad clave: el auspicio de la Oficina de la ONU en Argentina, que se suma al histórico respaldo de la Municipalidad de La Plata y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

La apertura formal será este martes 22 de septiembre a las 18 en el Pasaje Dardo Rocha. Luego, los debates se desarrollarán de miércoles a viernes en la República de los Niños, donde los alumnos de 4°, 5° y 6° año asumirán el rol de diplomáticos para discutir temas como inteligencia artificial, crisis climática y conflictos internacionales.

El evento, coordinado voluntariamente por 170 jóvenes universitarios, traspasa fronteras: participarán alumnos de distritos bonaerenses, de provincias como Chubut y San Juan, y, por primera vez, una delegación de Paraguay.

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