Arranca la inscripción para alquilar en el Barrio Estudiantil: precios, destinatarios y requisitos

Con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda y amortiguar el impacto de los alquileres tradicionales, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) abrirá a partir de octubre las inscripciones para acceder al Barrio Universitario, el nuevo complejo estudiantil destinado a alumnos de las distintas facultades que necesitan acceder a un departamento en alquiler a un costo accesible y diferencial.

Cabe recordar que el barrio universitario está ubicado en la zona de calle 128 y 64, de Berisso. La flamante construcción incluye 24 viviendas a compartir, que forman parte de la primera etapa de este proyecto. En tanto, ya está en marcha la construcción del segundo módulo habitacional.

Características de las viviendas

La construcción cuenta con una planta baja y dos pisos superiores con departamentos. En total hay 24 departamentos que cuentan con servicio de agua y electricidad. Cada unidad tiene su propio balcón e incluye termotanque, cocina y aire acondicionado.

Además, cabe resaltar que algunas de las viviendas que se ubican en planta baja tienen baños adaptados con normas de accesibilidad para ser utilizados por personas con discapacidad.

Las 24 viviendas del primer módulo cuentan con espacios de uso común destinados a favorecer la convivencia y el desarrollo de actividades académicas y recreativas. Entre ellos se encuentran un Salón de Usos Múltiples y una terraza con parrilla.

Modalidad de alquiler

Desde la prosecretaría de Bienestar Universitario explicaron que el complejo funcionará bajo un sistema de inquilinato. Para acceder a las unidades habitacionales, los estudiantes deberán cumplir con una serie de requisitos y criterios previamente establecidos.

La convocatoria está destinada a estudiantes de grado de la UNLP y la postulación deberá realizarse exclusivamente en grupos preconstituidos e indivisibles de 2 o 4 personas. Es decir, quienes quieran acceder a una vivienda deberán conformar previamente el grupo con el que compartirán el departamento para luego completar la inscripción de manera online.

En cuanto a los valores, los departamentos para cuatro personas (de dos habitaciones) tendrán un costo total de $480.000 mensuales, mientras que los destinados a dos personas (de una habitación) tendrán un valor de $240.000. Es decir, el costo de alquiler por estudiante será de apenas $120.000.

Con respecto a los valores, es importante resaltar dos cuestiones: en ese monto se encuentra incluido el servicio del agua y, por otro lado, el valor del alquiler tendrá una actualización semestral. El mismo será de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) o el Índice de Contratos de Locación (ICL), tomando el que registre el menor valor al momento de aplicar el aumento.

Cabe destacar que la cantidad de departamentos destinados a grupos de dos personas es menor en relación con las unidades para cuatro. Por este motivo, la disponibilidad de este tipo de viviendas será más limitada al momento de realizar la selección.

Fecha y sistema de inscripción

La inscripción se realizará desde el 13 al 30 de octubre y será online. Para postularse, los estudiantes deberán conformar previamente un grupo de 2 o 4 integrantes y completar el formulario correspondiente.

Cada estudiante que integre el grupo deberá realizar su inscripción a través del SIU Guaraní. Allí tendrá que completar los datos correspondientes a cada conviviente y adjuntar la documentación requerida.

La documentación necesaria para realizar la postulación se encuentra detallada en el siguiente sitio web: https://drive.google.com/file/d/1s6Vs6S1HtjAgFYTNiwwD21QW-5L23ghK/view

Se recomienda leer atentamente cada uno de los requisitos antes de iniciar la inscripción, ya que, una vez finalizado el trámite, no será posible realizar modificaciones.

Ante cualquier duda, los interesados se pueden comunicar a las redes oficiales: @Bienestaruniversitario.unlp | Mail: pbu.presidencia@presi.unlp.edu.ar