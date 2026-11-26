En el Pasaje Dardo Rocha comienza este jueves, desde las 18, la Muestra fotográfica de Comercios Familiares Históricos con el objetivo de recuperar oficios, historias y generaciones que construyen la identidad platense.

La exposición se desarrollará en la Sala 3 del Museo de Arte Contemporáneo Latinoamericano (Macla), en el emblemático edificio de calle 50 entre 6 y 7.

La exposición es impulsada de manera conjunta por el proyecto Comercios Familiares Históricos (CFH), la Facultad de Artes de la UNLP, el Macla, la Municipalidad de La Plata y el Instituto Cultural de la Provincia.

Según se explicó, enmarcada en los ejes de cultura y patrimonio, la iniciativa busca poner en valor el legado de los locales tradicionales de la Ciudad, destacando la continuidad de los emprendimientos familiares que marcaron la vida cotidiana, social y comercial de los barrios a lo largo de distintas décadas.

El espacio recibió declaraciones de Interés Legislativo tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado Provincial. Además, el municipio impulsó el sello “Talentos Productivos - Comercios Familiares Históricos” para negocios familiares con más de 50 años ininterrumpidos.

“Detrás de cada comercio hay una historia que merece ser contada, familias que construyeron un legado y generaciones que mantienen viva nuestra memoria”, se apuntó desde la organización.