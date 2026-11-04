Arrancan las elecciones estudiantiles en la UNLP

Desde hoy y hasta el viernes, los estudiantes de la UNLP van a las urnas para renovar la conducción de los centros en las 17 facultades, además de elegir representantes para los consejos directivos y el consejo superior. Como anticipó EL DIA, se presentarán 105 listas, en una elección atravesada por el conflicto presupuestario universitario y con disputas abiertas en distintas unidades académicas.

La principal fuerza a seguir es Franja Morada (FM), que buscará retener los nueve centros que conduce: Veterinarias, Económicas, Informática, Derecho, Exactas, el Observatorio, Ingeniería, Arquitectura y Agronomía. El reformismo se presentará en 15 (no lo hará en Trabajo Social ni en Odontología)

El otro gran espacio es la Juventud Universitaria Peronista (JUP), que reúne sectores vinculados a distintos referentes del peronismo platense y conduce tres facultades numerosas: Medicina, a través de Remediar; Humanidades y Psicología, con La Jauretche.

Fuera de la JUP, otras agrupaciones peronistas también conducen centros: la Rodolfo Walsh (La Cámpora), está al frente de Periodismo; Cronopios-Patria Grande conduce Artes; el Miles tiene la conducción de Trabajo Social, y el Frente Natural lidera en Ciencias Naturales y Museo. En Odontología, el predominio corresponde a los independientes del MOI.

Entre los escenarios más disputados aparece Veterinarias. En la elección anterior, Franja retuvo el Centro, pero perdió la mayoría en el consejo directivo ante Juntos por Vete, alianza integrada por La Pinto —referenciada en un sector de la JUP— y Osmosis. La diferencia fue de poco más de 20 votos.

En Económicas, el Muece (La Mella-Patria Grande) quedó a 113 votos de alcanzar la mayoría estudiantil en el Consejo.

Por otro lado, los libertarios buscarán ganar presencia mediante Universitarios por la Libertad Avanza (ULLA), con listas en Derecho, Económicas, Ingeniería e Informática. La agrupación, referenciada en el armador bonaerense Sebastián Pareja, tendrá el desafío de mejorar el pobre desempeño del año pasado.