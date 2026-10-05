Arrancó el plazo para anotarse en colegios privados

Con la mirada puesta en el ciclo lectivo 2027, las familias bonaerenses comienzan a enfrentarse a la ardua tarea de planificar y presupuestar la educación de sus hijos. Por estos días se inició el proceso de preinscripciones, y en noviembre finalizará el operativo.

Con un amplio abanico de escala de aranceles entre colegios con subsidios y los de arancel libre, la incertidumbre es protagonista en la inscripción en el nivel inicial por la situación económica y el impacto de la baja natalidad.

En estos días corre el tiempo de preinscripciones, ya que la inscripción oficial llegará en noviembre y en algunos casos se podría estirar a los primeros días de diciembre, según la demanda que tenga cada institución.

Para aquellos establecimientos que cuentan con aporte estatal (subvención de la Provincia de Buenos Aires), la pauta arancelaria de referencia aprobada para septiembre de 2026 puede ser la referencia de lo que vendrá para conseguir un banco para 2027.

En el Nivel Inicial y Primaria, las instituciones con un 100% de subvención el valor de septiembre es de $38.070 a $45.684. En tanto, las escuelas con menor subsidio estatal (40%) está en $172.180.

En el Nivel Secundario, los montos parten en $41.980 y llegan $223.740. En el caso de la Secundaria Técnica, Agraria y Especializadas en Arte los precios están $52.000 pesos y $280.000 (40% subvención).

Una realidad sensiblemente más compleja atraviesan las familias que asisten a colegios privados sin subvención estatal. En estas instituciones, donde la fijación de precios no está regulada directamente por los topes de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, las cifras para reservar la vacante de cara a 2027 se han disparado significativamente.

Actualmente, las matrículas de inscripción en este sector se ubican en un rango que va desde los $400.000 hasta el $1.000.000, dependiendo del proyecto pedagógico, la infraestructura, la jornada (simple o completa) y las propuestas de enseñanza bilingüe.

A diferencia de años anteriores -cuando había largas filas y listas de espera para conseguir una vacante en las salas de 2, 3, 4 y 5 años-, el escenario actual muestra un panorama diametralmente opuesto. Hoy se registran vacantes disponibles, un ritmo de inscripción sensiblemente pausado e incertidumbre creciente en las autoridades escolares.