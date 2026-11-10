Arrancó la inscripción a las 17 facultades de la UNLP: cómo anotarse

La Universidad Nacional de La Plata informó que ya arrancó la inscripción para los aspirantes que quieran ingresar en alguna de las 17 facultades de esta casa de estudios, en el año 2027. De acuerdo a lo que establece la resolución 964-26, los interesados deberán realizar la inscripción mediante un formulario virtual, al que se accederá a través de la página web de cada Unidad Académica. La fecha límite será el 11 de diciembre

Es importante tener en cuenta que la UNLP sólo recibirá las inscripciones de aquellas personas que aspiren a ingresar en ella exclusivamente y en una sola carrera. Por ello, la solicitud de ingreso tendrá carácter de Declaración Jurada, y cualquier inscripción ya realizada para el año 2027 en otra Universidad Nacional o en otra carrera, inhabilitará a efectuar una nueva en esta Casa de Estudios.

Documentación necesaria

La inscripción realizada a través del formulario web tendrá carácter condicional, y queda supeditada a la efectiva acreditación de la documentación requerida. Esos requisitos son:

– Foto del Documento Nacional de Identidad, Libreta de Enrolamiento o Cívica de ambos lados. De ser un estudiante de nacionalidad extranjera, foto del Pasaporte o Cédula de Identidad del país de origen.

– Una foto de frente del aspirante.

– Certificación o Título de estudios secundarios completos, en archivo pdf. En el caso de quienes hayan finalizado sus estudios secundarios en el exterior el Certificado o Título de estudios secundarios completos (Certificado analítico de todos los años del nivel secundario con el detalle de las asignaturas y sus respectivas calificaciones) deberá estar legalizado por la autoridad educativa nacional competente y Consulado Argentino o Apostillado de su país de origen, debidamente convalidado por dicha autoridad. En el supuesto de que el Título no esté en idioma español, deberá presentar la traducción realizada por Traductor Público Nacional. En el caso de que el aspirante no haya completado aún el nivel secundario, presentará en archivo pdf. la correspondiente certificación provisoria extendida por las autoridades del Colegio donde conste haber cursado el último año, estar cursando o rindiendo materias. Si el Certificado proviene de otro país, deberá contar con el Apostillado de su país de origen.

– Para aspirantes cuya lengua nativa no sea el español, la certificación que acredite un dominio adecuado de la lengua española, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4o de la presente.

Se tomará como domicilio electrónico válido para todas las comunicaciones o notificaciones que se le deban cursar, el consignado por el aspirante en la planilla de inscripción.

Lo que hay que saber

Se informó que los aspirantes cuya lengua nativa no sea el español deberán acreditar un dominio adecuado de dicha lengua. A tal efecto, esta Casa de Estudios reconoce como válidos y suficientes el Certificado de Español: “Lengua y uso (CELU)”, ofrecido por el Consorcio Interuniversitario ELSE de la República Argentina o el Certificado de Español Académico de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de esta Universidad (CertEA). Las Unidades Académicas determinarán el nivel del uso de la lengua a acreditar para cada una de ellas y podrán aceptar también otras certificaciones equivalentes. Dicha certificación deberá presentarse al momento de la inscripción.

Aclararon que para completar la inscripción, todo el soporte papel (original) deberá presentarse en la Unidad Académica al momento en que ésta lo requiera; y que el incumplimiento o la discrepancia entre lo remitido al inscribirse y los originales que se presenten harán caer la inscripción condicional.

Además, al momento de completar el trámite de inscripción para ingresar a la Universidad en el año 2027, las distintas Facultades harán entrega a cada aspirante de una copia del Plan de Estudios vigente en la carrera en la que realiza dicha inscripción, dejándose la debida constancia en el cuerpo del correo electrónico en que se remita.

Según la Disposición N°2 del Consejo Superior de fecha 10 de febrero de 2016, se deberá presentar fotocopia de la certificación que acredite el cumplimiento del Plan Nacional de Vacunación acorde a la edad (Hepatitis B, Triple o Doble Bacteriana y Triple Viral en cualquiera de sus formas de aplicación), estableciéndose el día 27 de agosto de 2027 como fecha límite para la presentación de dicha documentación.

Para el ingreso efectivo a la respectiva Unidad Académica los aspirantes no deberán adeudar materias del nivel secundario al 30 de junio de 2027, debiendo entregar hasta el 12 de julio de 2027 la documentación que así lo acredite en el Departamento de Alumnos de la Facultad en la que se haya inscripto. Además el alumno no podrá rendir examen final ni aprobar materias por promoción directa hasta tanto no presenten certificado final o provisorio debidamente autenticado, donde conste la finalización de sus estudios secundarios antes del 30 de junio de 2027. Y se aclaró que el aspirante que hubiere ingresado con certificación provisoria tendrá como plazo último el 3 de marzo de 2028 para presentar el certificado único o título original, acompañado de su correspondiente fotocopia.

En el caso de los títulos secundarios provenientes del exterior, se deberá presentar en este plazo la respectiva convalidación por parte del Ministerio de Educación de la Nación. Y para los aspirantes de nacionalidad extranjera, una vez finalizado el trámite de Residencia Precaria, Temporaria o Permanente en la Dirección Nacional de Migraciones del Ministerio del Interior, el alumnado deberá presentar una copia que así lo acredite en el Departamento de Alumnos de la Unidad Académica correspondiente, fijándose como fecha límite para dicha presentación el día 26 de noviembre de 2027.

"La Presidencia de esta Casa de Estudios y/o las Unidades Académicas podrán establecer prórrogas o excepciones a los plazos, atendiendo a las características particulares de funcionamiento de cada una de ellas", indicaron. Y agregaron que "las Unidades Académicas habilitarán mecanismos alternativos de comunicación (correo electrónico, WhatsApp, etc.) para asistir a los aspirantes que tengan dificultades para realizar la inscripción a través del formulario virtual".