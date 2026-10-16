Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Tras el incendio

Arrancó la limpieza en la Escuela Secundaria 31

Por Redacción

Comenzó ayer desde temprano el operativo de limpieza de la sede de la Secundaria 31 (ex Comercial San Martín de 46, 2 y 3), tras el incendio que se registró en un salón usado como depósito.

La limpieza del establecimiento está a cargo del Consejo Escolar de La Plata, junto a la Municipalidad de La Plata y la dirección provincial de Infraestructura. En la puerta de la escuela de 46 entre 2 y 3 se instalaron 2 volquetes donde arrojaron todo lo se quemó. Desde el Consejo Escolar se destacó que “no hay peligro de derrumbe”.

Además del cuarto donde se inició el incendio, se hizo limpieza en el salón de actos, donde se encontró suciedad por el humo. Recuperaron el mobiliario, incluido un televisor y un equipo de sonido. A la vez, se restableció el servicio de luz y falta que se ponga el medidor de gas. El objetivo es retomar las clases el lunes.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?