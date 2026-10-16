Arrancó la limpieza en la Escuela Secundaria 31

Comenzó ayer desde temprano el operativo de limpieza de la sede de la Secundaria 31 (ex Comercial San Martín de 46, 2 y 3), tras el incendio que se registró en un salón usado como depósito.

La limpieza del establecimiento está a cargo del Consejo Escolar de La Plata, junto a la Municipalidad de La Plata y la dirección provincial de Infraestructura. En la puerta de la escuela de 46 entre 2 y 3 se instalaron 2 volquetes donde arrojaron todo lo se quemó. Desde el Consejo Escolar se destacó que “no hay peligro de derrumbe”.

Además del cuarto donde se inició el incendio, se hizo limpieza en el salón de actos, donde se encontró suciedad por el humo. Recuperaron el mobiliario, incluido un televisor y un equipo de sonido. A la vez, se restableció el servicio de luz y falta que se ponga el medidor de gas. El objetivo es retomar las clases el lunes.