Las cloacas tapadas aquejan a vecinos de distintos barrios de la Ciudad. A los reclamos por cañerías tapadas y desbordes se suma otra denuncia: vecinos de 17 y 44 aseguran que cada vez que personal de ABSA realiza tareas de limpieza, arroja los residuos cloacales directamente sobre la calle, donde permanecen durante varios días y generan olores nauseabundos.

“Cada vez que el camión de ABSA limpia la cloaca en 17 y 44, tiran los residuos cloacales directamente a la calle. Ni siquiera tiran agua y dejan el excremento en la calle”, denunció un frentista a este medio, junto con un video en el que se observa cómo los desechos corren por la calzada.

“El olor que queda varios días no se puede transmitir. Hace años que hacen lo mismo. No les importa nada”, agregó, al cuestionar la modalidad de trabajo de la empresa y la falta de limpieza posterior.

Por otro lado, en 2 entre 63 y 64, los vecinos también conviven con problemas en la red cloacal y pese a los reclamos ABSA todavía no se acercó al lugar.

“Desde la semana pasada que estoy denunciando en ABSA las cañerías tapadas. Me toman el reclamo como urgente, pero no aparecen”, expresó un vecino y advirtió: “Con las cloacas tapadas, no se puede ni bañar, ni lavar ni mantener la higiene personal”. Según precisó, realizó ocho reclamos bajo el número 4133258, pero al momento no obtuvo respuesta concreta.