Arsénico en el agua: el Consejo Profesional de Química pidió informes a municipios bonaerenses

El organismo solicitó información sobre controles, análisis y medidas para garantizar la potabilidad del agua en distritos donde el mapa elaborado por el ITBA detectó concentraciones elevadas de arsénico. El antecedente de Bragado, con un fallo de la Corte Suprema que obliga a ABSA a realizar obras para asegurar la calidad del servicio, volvió a poner el tema en el centro de la agenda sanitaria y ambiental.

La presencia de arsénico en el agua de consumo humano volvió a generar preocupación en la provincia de Buenos Aires. El Consejo Profesional de Química bonaerense (CPQ) inició una acción institucional y remitió notas a municipios donde el Mapa de Arsénico del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) registró concentraciones elevadas, con el objetivo de conocer qué controles se realizan y cuáles son las medidas adoptadas para garantizar el acceso de la población a agua segura.

El pedido apunta a obtener información concreta sobre la periodicidad y el alcance de los monitoreos, los resultados de los últimos análisis, la identificación de las fuentes de abastecimiento con valores elevados y las acciones preventivas, correctivas o de tratamiento implementadas o previstas. Además, el organismo solicitó detalles sobre la existencia de programas específicos de vigilancia y seguimiento y las recomendaciones que se brindaron a los vecinos de las zonas potencialmente afectadas.

La iniciativa busca conocer cómo están respondiendo las autoridades locales ante una problemática que tiene un componente natural, pero que requiere controles sistemáticos y medidas de protección cuando se detectan concentraciones que superan los valores de referencia para el agua potable.

Entre los registros bonaerenses incluidos en la actualización de 2025 del mapa del ITBA figuran localidades y distritos con mediciones que superan ampliamente los parámetros recomendados. Según los datos difundidos, en 9 de Julio se registraron valores de entre 72 y 165 microgramos por litro; en Guaminí, 295; en San Vicente, 163; en Monte, 146; en el Partido de La Costa, 147; en Mercedes, 105; y en Chivilcoy, hasta 94 microgramos por litro.

También se informaron mediciones elevadas en municipios del Área Metropolitana de Buenos Aires, entre ellos Vicente López, con 117 microgramos por litro; Ezeiza, con 96; Almirante Brown, con 56; y General Rodríguez, con 67.

Los registros corresponden a puntos o muestras analizadas y no permiten afirmar que la totalidad de cada municipio, ni toda su red de distribución, presente esos niveles. Sin embargo, constituyen una señal de alerta que requiere verificaciones específicas, nuevos análisis y respuestas de las autoridades responsables del abastecimiento.

Uno de los aspectos centrales de la discusión es el parámetro utilizado para evaluar la calidad del agua. El Código Alimentario Argentino establece como referencia general un máximo de 0,01 miligramos por litro, equivalente a 10 microgramos por litro, para el arsénico en el agua potable. La normativa contempla determinadas excepciones para regiones con suelos de alto contenido de arsénico, bajo condiciones específicas, que pueden admitir hasta 0,05 miligramos por litro, equivalentes a 50 microgramos por litro. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud mantiene un valor guía provisional de 10 microgramos por litro para el agua de consumo.

La exposición al arsénico a través del agua constituye un problema de salud pública, especialmente cuando se produce durante períodos prolongados. Por eso, conocer los resultados de los análisis, identificar las fuentes comprometidas y comunicar las medidas de prevención resulta fundamental para que las comunidades puedan tomar decisiones informadas.

Desde el Consejo Profesional de Química remarcaron que la presencia natural de arsénico en determinadas fuentes de agua es una problemática conocida y extendida, pero advirtieron que esa circunstancia no puede traducirse en la ausencia de controles ni en la falta de información pública.

En ese sentido, la entidad sostuvo que garantizar agua segura requiere monitoreos sistemáticos, transparencia en los resultados y medidas concretas cuando se detectan concentraciones que pueden representar un riesgo para la población. La solicitud a los municipios apunta, precisamente, a conocer qué mecanismos están en funcionamiento y qué respuestas se prevén en cada caso.

Bragado, un antecedente judicial

La situación adquiere una relevancia particular a partir del caso de Bragado, donde durante años se denunciaron niveles elevados de arsénico en el agua de red. La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme un fallo que obliga a Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) a realizar las obras necesarias para garantizar la calidad y potabilidad del agua distribuida en esa ciudad.

El antecedente vuelve a poner en discusión las responsabilidades de las empresas prestadoras y de las autoridades públicas frente a un servicio esencial. La calidad del agua no depende únicamente de la detección de sustancias potencialmente perjudiciales: también exige que existan mecanismos de control, información accesible y soluciones cuando los resultados muestran incumplimientos.

Desde el Consejo Profesional de Química señalaron que el caso demuestra que la calidad del agua destinada al consumo humano no constituye solamente una cuestión ambiental o sanitaria, sino también una obligación concreta de los responsables del servicio y de las autoridades públicas.

La problemática también tiene antecedentes en la región de La Plata, donde se difundieron alertas por la presencia de arsénico en muestras de agua de distintas zonas. Estos episodios reabrieron el debate sobre la necesidad de fortalecer los análisis, determinar el alcance real de cada registro y garantizar que la población conozca las condiciones del agua que consume.

En ese contexto, el pedido del CPQ busca que la discusión no quede limitada a la publicación de mapas o a la difusión de mediciones aisladas, sino que se traduzca en información oficial sobre las fuentes de abastecimiento, los controles realizados y las medidas que se adoptan frente a los resultados.