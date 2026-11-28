Padres y alumnos del nivel secundario del “Colegio Sagrado Corazón de María”, de Arturo Seguí, realizaron ayer un abrazo simbólico para reclamar que la Provincia eleve al cien por ciento el aporte estatal solicitado hace tres años. Actualmente, recibe una subvención del 50 por ciento, lo que impacta en las cuotas: mientras en primaria se pagan 124 mil pesos mensuales, en la secundaria superan los 260 mil pesos. Esta diferencia lleva a cada vez más familias a retirar a sus hijos por no poder afrontar el gasto.

La actividad contó con una amplia participación de padres y alumnos que se concentraron en la puerta de la institución, situada en 143 entre 414 bis y 414. El pedido apunta a que las autoridades provinciales den curso al expediente presentado para completar la subvención y evitar que más estudiantes deban cambiar de escuela por cuestiones económicas.

“Hace tres años, cuando el colegio estuvo cerca de cerrar, hicimos un abrazo simbólico para iniciar el pedido por el aporte estatal y logramos que llegara al 50 por ciento. Hoy (por ayer) volvimos a hacerlo por los chicos y por toda la comunidad”, contó a este diario Sabrina Samaniego García, mamá de dos alumnos.

El problema está en el nivel secundario, que desde diciembre de 2023 recibe solo la mitad del aporte provincial, mientras que el jardín y la primaria cuentan con el cien por ciento. Según se explicó, la cobertura actual no alcanza para todos los cargos docentes, por lo que una parte importante de los costos se debe cubrir con lo que se recauda de las cuotas.

El nivel inicial lleva 46 años brindando educación en la zona. La primaria tiene una matrícula de 180 alumnos, al jardín concurren 94 chicos, mientras que el secundario cuenta con unos 140 estudiantes. La diferencia en el valor de los aranceles complica especialmente a las familias que quieren que sus hijos sigan en la institución después de terminar la primaria.

“Este año se fueron alrededor de 30 familias porque no podían seguir pagando la cuota. Es tristísimo tener un chico que hace diez años que va al mismo colegio y que tenga que dejar a sus compañeros porque no puede continuar”, señaló Samaniego García, al advertir que la situación podría repetirse durante el próximo ciclo lectivo.

La fundadora del colegio, María Mercedes Frías, valoró la iniciativa de la comunidad educativa y explicó que el pedido de ampliación de la subvención se reitera todos los años. Sin embargo, aseguró que el expediente permanece en el área de Planeamiento de la Dirección General de Cultura y Educación sin lograr avanzar.

“Necesitamos que atiendan el expediente”, reclamó, al recordar que el establecimiento brinda una orientación en Ciencias Naturales, única de ese tipo en la zona.

Solo tres escuelas

La comunidad educativa sostiene que la situación debe analizarse teniendo en cuenta las características de Arturo Seguí.

La localidad pasó de unos cinco mil habitantes en el año 2000 a más de 17 mil en la actualidad. Pese a eso, cuenta con pocas alternativas para cursar el secundario: la Escuela Secundaria N° 7, de gestión provincial; el establecimiento municipal Las Algarrobas, con prioridad para quienes hicieron allí el nivel inicial; y el Sagrado Corazón de María.

A esa oferta escolar limitada se suma la problemática del transporte. Según describió Samaniego García, la zona cuenta con una sola línea de colectivos, la Línea 273 que opera Unión Platense con escasas frecuencias. “El chico que no puede seguir estudiando en la localidad y debe trasladarse tiene que tomar un micro muy temprano. El transporte es terrible”, advirtió.

Otro de los planteos que realizan los padres es que el actual porcentaje de subvención también les impide acceder al programa nacional de vouchers educativos, que exige que las instituciones tengan un aporte estatal superior al 70 por ciento.

“Lo que pedimos es que se evalúen las urgencias y se tenga en cuenta dónde más se necesita. No vamos a bajar los brazos. Los chicos de Arturo Seguí también existen y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para conseguirlo. Lo vamos a hacer por las vías adecuadas, con un reclamo pacífico”, concluyó.