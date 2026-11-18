Vecinos de calle 35 entre 13 y 14, en la ciudad de La Plata, manifestaron su profunda preocupación por la falta de alumbrado público en la cuadra, una problemática que afecta la seguridad y la visibilidad de quienes transitan por el barrio al caer la tarde. El desperfecto puntual se registra en un farol correspondiente a la columna número 81670, cuya reparación ya fue solicitada en reiteradas oportunidades sin obtener respuestas concretas por parte de las autoridades.

Según el testimonio de Mónica, una residente de la zona, la situación se volvió crítica debido a la combinación entre la falla eléctrica y el estado del arbolado urbano. "La verdad que la calle es una boca de lobo, y más con los árboles que están todos frondosos", expresó la vecina al describir el panorama diario que enfrentan los frentistas una vez que baja el sol, momento en el que "no se ve nada" a lo largo de toda la traza.

A pesar de haber formalizado el pedido en tres ocasiones diferentes, el inconveniente persiste y genera malestar entre los habitantes del sector. "Ya llamé tres veces y no han venido a arreglarlo", remarcó la damnificada, quien reiteró el número de identificación del poste con la esperanza de que las cuadrillas municipales intervengan a la brevedad para restablecer el servicio lumínico.