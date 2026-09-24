Asfixiados: hasta 7 acreedores y cuotas que triplican lo posible

Las deudas asfixian a más de 1,8 millones de bonaerenses que están en mora y que acumulan obligaciones por más de 6,49 billones de pesos. En La Plata, la mora alcanza al 15,61% y, aunque pueda parecer una cifra elevada, el distrito se encuentra entre los menos afectados de la Provincia.

El panorama es preocupante. En el 87% de los casos analizados, la cuota vigente supera la capacidad de pago declarada por los propios deudores. En promedio, la cuota que deberían afrontar representa 2,5 veces lo que pueden pagar mensualmente. Por ejemplo, una persona que puede destinar $200.000 al pago de sus deudas puede tener actualmente una cuota del orden de $600.000 o un poco más.

El deterioro registrado en Buenos Aires forma parte de un fenómeno que alcanza al resto del país. La tasa de mora nacional llegó al 17,4% en junio y prácticamente se duplicó entre los menores de 25 años, grupo en el que alcanzó el 36,84%, de acuerdo con los datos reunidos en el documento.

Los datos surgen de un registro que lleva adelante la Defensoría del Pueblo bonaerense con el objetivo de conocer en profundidad el perfil de las personas y familias sobreendeudadas y diseñar herramientas para acompañarlas.

“Más que una encuesta es un registro que estamos haciendo sobre personas y familias sobreendeudadas. Por ahora, tenemos solo un 10% de los datos y el registro continúa abierto y se va a seguir alimentando”, explicó Dolores Ayerdi, coordinadora del Área de Gestión de Conflictos de la Defensoría.

El formulario continúa disponible para quienes quieran brindar información sobre su situación de endeudamiento y acceder al acompañamiento del organismo. Quienes se ajusten a este programa recibirán el asesoramiento de agentes de la Defensoría para evaluar su situación y negociar con los acreedores alternativas para refinanciar sus deudas.

TRABAJADORES ENDEUDADOS

Uno de los datos que más llama la atención del relevamiento es que el endeudamiento no está vinculado necesariamente con la falta de empleo. El 70% de las personas que respondieron son trabajadores en relación de dependencia y, además, entre el 60% y el 70% señaló que su ingreso constituye la única fuente de dinero del hogar.

A esto se suma que el 35% alquila y el 78% tiene hijos u otras personas a cargo. De esta manera, una parte importante de los ingresos se destina al alquiler y otra debe utilizarse para afrontar las deudas, dejando un margen cada vez menor para cubrir los gastos cotidianos.

La situación se vuelve todavía más compleja cuando se analiza la cantidad de acreedores. Algunas de las personas que recurrieron a la Defensoría tienen deudas con cinco, seis o incluso siete acreedores diferentes.

“Hay personas que ni siquiera saben la deuda que tienen en total, qué plata deben. Hay personas que le deben a cinco, seis o siete acreedores. Entonces, no es que le deben a un solo banco, a una tarjeta o a una billetera virtual. Le deben a cinco, seis o siete”, señaló la funcionaria.

En ese marco, el programa de la Defensoría apunta a analizar cada situación particular y, a partir de allí, establecer cuánto puede pagar mensualmente la persona endeudada. Con esa información, los agentes del organismo buscan entablar conversaciones con los acreedores para intentar alcanzar una alternativa de pago que resulte posible de afrontar.

“A partir de los formularios estudiamos la situación, siempre con personas que tienen voluntad de pago. Preguntamos cuánto es lo que pueden pagar mensualmente y después nosotros estudiamos la situación y vemos cómo podemos acompañar y negociar con el banco”, explicó Ayerdi.

Entre las alternativas que eventualmente pueden plantearse se encuentran una reducción de la tasa de interés o una quita sobre el monto total adeudado. Aunque desde la Defensoría remarcan que ninguna de estas opciones está garantizada.

“Nosotros no tenemos nada asegurado”, aclaró Ayerdi, frente a algunos casos en los que las personas llegan al organismo esperando directamente una reducción de sus deudas. “Los casos que recibimos apelan a que nosotros les reduzcamos la deuda. Nada de eso: nosotros ahora estamos analizando la situación”, sostuvo.

En ese sentido, resumió el objetivo del acompañamiento: “Es un poco decir: ‘Mirá, tu deuda es esta, vos debés esto, ¿cuánto podrías estar dispuesto a pagar por mes?’. Y ahí nosotros nos sentamos con el acreedor y vemos qué podemos negociar”.

El formulario para brindar información sobre la situación de endeudamiento y acceder al acompañamiento de la Defensoría se encuentra disponible en: https://encuestas.defensorba.org.ar/index.php/966137?newtest=Y&lang=es.