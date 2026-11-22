Ante el feriado nacional de este lunes 23 de noviembre, jornada en la cual se conmemora el Día de la Soberanía Nacional, la Municipalidad comunicó el esquema operativo bajo el cual prestarán servicio las distintas áreas comunales.

De acuerdo con el detalle oficial, el servicio domiciliario de recolección de residuos se cumplirá según su cronograma habitual, mientras que las líneas locales del transporte público de pasajeros circularán con las frecuencias establecidas para días feriados.

En cuanto al ordenamiento vehicular, no se aplicará el sistema de Estacionamiento Medido, aunque los agentes comunales mantendrán activos los operativos habituales de control de tránsito y nocturnidad. Por su parte, las oficinas del Centro Administrativo Municipal (CAM) permanecerán cerradas al público.

En el área sanitaria, la Comuna garantizó la atención normal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y dispuso que los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) sostengan guardias de enfermería durante las 24 horas. En tanto, el Cementerio Municipal abrirá sus puertas para visitas en el horario de 8:00 a 15:00, con atención administrativa restringida de 8:00 a 12:00.

Finalmente, respecto de los espacios comerciales y recreativos, el Mercado Bonaerense Fijo permanecerá cerrado como ocurre cada lunes, pero el Mercado Regional desarrollará su actividad con normalidad. En paralelo, la República de los Niños abrirá con su modalidad de fin de semana y el Parque Ecológico Municipal recibirá visitantes entre las 7:00 y las 21:00.