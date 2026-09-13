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La Región

Atención conductores: desde mañana habrá cortes y desvíos por obras en Plaza España

Los trabajos comenzarán el lunes 14 de septiembre. Se solicita circular con precaución y, en lo posible, evitar la zona

Por Redacción

La Comuna local dio a conocer el cronograma de obras y desvíos debido a los trabajos de pavimentación que se ejecutarán en el perímetro de Plaza España. Según señalaron, desde mañana se implementarán cortes de tránsito hasta el lunes 12 de octubre.

Las interrupciones se realizarán en avenida 7 y 65, avenida 7 y 67, avenida 66 y 8 y avenida 66 y 6 y contarán con la señalización correspondiente para ordenar la circulación y garantizar la seguridad vial.

En este marco, se solicita a los conductores circular con precaución, respetar las indicaciones dispuestas en el lugar y, en la medida de lo posible, evitar la zona para prevenir demoras.

Cabe señalar que el cronograma de tareas previsto podría sufrir modificaciones en función de las condiciones climáticas.

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