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La Región

Atención: productores del cordón frutihortícola realizarán un "tractorazo" en el centro de La Plata

La Unión de Trabajadores de la Tierra marchará este miércoles para exigir mejoras de infraestructura al Municipio

Por Redacción

Las familias horticultoras integrantes de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT) de La Plata realizarán un "tractorazo" este miércoles 28 de octubre a las 11 horas.

Los manifestantes se movilizarán hacia la Municipalidad para exigir respuestas urgentes ante las malas condiciones de infraestructura en las zonas de cultivo. Para evitar congestionamientos alrededor de Plaza Moreno, aconsejan a los automovilistas evitar las calles 12, 14 y las intersecciones con las diagonales 73 y 74 durante el mediodía.

Los agricultores, encargados de producir las verduras para el abastecimiento del Área Metropolitana de Buenos Aires y de distintas ciudades del país, reclaman mejoras inmediatas en el estado de las quintas locales.

Según indicaron en la convocatoria, los trabajadores enfrentan a diario caminos rurales "destruidos, falta de iluminación y dificultades para acceder a los servicios esenciales".

"El sector hortícola también existe y merece condiciones dignas para vivir y producir. ¡Por caminos rurales transitables y derechos para las familias productoras!", destacaron.

Con esta protesta, el sector buscará visibilizar su labor y reclamará garantías del Municipio para acceder a condiciones dignas de vida y de trabajo.

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