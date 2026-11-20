La tarjeta SUBE tendrá una interrupción temporal de varios de sus servicios este domingo 22 de noviembre debido a una actualización de sus sistemas, que afectará a los usuarios de La Plata y el resto del país. Según informó oficialmente el organismo, los trabajos se realizarán entre las 00 y las 12, con el objetivo de optimizar el funcionamiento de la plataforma.

Durante ese período, los usuarios no podrán realizar compras ni acreditaciones de cargas electrónicas o presenciales. Tampoco estarán disponibles la aplicación SUBE, la consulta de saldo, el sitio web oficial ni el servicio de atención telefónica. La medida también afectará la consulta de colectivos en tiempo real a través de la aplicación Cuándo SUBO.

Qué servicios de la SUBE estarán interrumpidos

La actualización tecnológica dejará temporalmente fuera de funcionamiento las siguientes prestaciones:

Compra y acreditación de cargas electrónicas y presenciales.

Aplicación SUBE.

Consulta de saldo.

Sitio web oficial de la tarjeta SUBE.

Atención telefónica.

Consulta de colectivos en tiempo real en la aplicación Cuándo SUBO.

Por este motivo, se recomienda realizar con anticipación las cargas de saldo y cualquier otra gestión que pueda resultar necesaria antes del comienzo de los trabajos.

¿Se podrá viajar normalmente?

Desde SUBE aclararon que quienes tengan crédito en sus tarjetas físicas o digitales podrán utilizar el transporte público con normalidad durante las 12 horas de interrupción. Además, recordaron que el límite de carga de saldo en la tarjeta es de $40.000.

Durante ese período, los pasajeros también tendrán disponibles otras alternativas para abonar sus viajes en colectivos y subtes. Los medios de pago habilitados son:

Tarjetas de débito, crédito y prepaga Visa y Mastercard con tecnología sin contacto.

Dispositivos con tecnología NFC asociados a esas tarjetas.

Código QR a través de billeteras electrónicas habilitadas.

La recomendación para los usuarios de La Plata y el resto del país es verificar el saldo de la SUBE y anticipar las cargas antes de la medianoche del domingo, para evitar inconvenientes durante la interrupción de los servicios.