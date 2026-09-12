La línea de micros 273 modificó el recorrido de su ramal “BG”

El trayecto del ramal BG de la línea 273 fue modificado y el cambio, que afecta el recorrido de regreso a La Plata, comenzó a regir el pasado miércoles 9 de septiembre, según confirmó la empresa Unión Platense.

A través de un comunicado oficial, la compañía precisó que la modificación alcanza exclusivamente al sentido de vuelta a La Plata, mientras que el trayecto de ida hacia Lederle se mantiene sin cambios.

Con la entrada en vigencia de esta disposición, los micros del ramal BG deberán retomar la Ruta 36 (Avenida Calchaquí) realizando el giro correspondiente en la intersección con la calle Juana Azurduy, para emprender desde allí el viaje en sentido directo hacia el centro platense.

Como consecuencia principal de esta reestructuración en el mapa de viaje, las unidades dejarán de ingresar al Barrio Carolina II. Por este motivo, se solicitó a los vecinos y usuarios habituales de la zona tomar los recaudos necesarios y considerar esta modificación a la hora de planificar sus desplazamientos.

A mediados de mayo, Unión Platense había realizado también una serie de modificaciones en los trayectos de los ramales C y F de la línea 273 al momento de ingresar a la localidad de Gorina, generando cambios para los usuarios que utilizan el servicio en esa zona.

El recorte del tramo final del recorrido golpeó con dureza a los habitantes de asentamientos y urbanizaciones más alejadas, como el barrio Colinas del Sol. Según explicó un usuario, en aquel momento, el nuevo límite de finalización los obligaba a caminar más de 20 cuadras a la intemperie para poder acceder a otra alternativa de transporte público y poder ir a trabajar o estudiar.