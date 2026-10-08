Los peajes del Sistema Vial Integrado del Atlántico (SVIA), las rutas que conducen a la Costa Atlántica, aumentarán un 8,8% a partir de este viernes 9 de octubre, según quedó establecido en la Resolución 760/26 del ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires. La actualización alcanza a las estaciones operadas por AUBASA y se aplicará hasta la próxima revisión tarifaria. En tanto, se espera que en los próximos días también se ajusten los de la Autopista La Plata-Buenos Aires.

Con el nuevo cuadro, los peajes de Samborombón y Maipú (en la Autovía 2) y La Huella (en Ruta 11) tendrán una tarifa de $8.600 para los vehículos de categoría 1, mientras que el valor con pago automático será de $8.507,95. En tanto, el peaje de General Madariaga costará $3.600 y el de Mar Chiquita $4.000 para esa misma categoría.

De esta manera, un automóvil que viaje desde La Plata hasta Mar del Plata deberá abonar $17.200 en peajes por tramo, considerando el paso por las estaciones de Samborombón y Maipú. Y si es de Buenos Aires, hay que sumar $5.100 si el viaje es en horario pico. El costo será mayor para los vehículos incluidos en las categorías superiores.

Los valores de los peajes a la Costa Atlántica

En las estaciones de Samborombón, La Huella y Maipú, las nuevas tarifas serán de $8.600 para la categoría 1, $17.100 para las categorías 2 y 3, $25.600 para la categoría 4, $34.100 para la categoría 5 y $42.600 para la categoría 6.

En General Madariaga, el cuadro establece valores de $3.600 para la categoría 1, $7.200 para las categorías 2 y 3, $10.800 para la categoría 4, $14.300 para la categoría 5 y $17.900 para la categoría 6.

Por su parte, en Mar Chiquita, los valores serán de $4.000 para la categoría 1, $7.900 para las categorías 2 y 3, $11.800 para la categoría 4, $15.700 para la categoría 5 y $19.600 para la categoría 6.

La actualización fue solicitada por AUBASA el 20 de agosto y se realizó mediante el Coeficiente de Variación Tarifaria (CVT), mecanismo establecido en el contrato de concesión. El cálculo contempla un 55% del Indice de Salarios, un 25% del Indice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y un 20% del Indice de Precios al Consumidor (IPC), todos elaborados por el INDEC.

La metodología de actualización trimestral comenzó a aplicarse en 2024, luego de que la Provincia aprobara una propuesta presentada por AUBASA y realizara una audiencia pública. Desde entonces, el cuadro tarifario fue actualizado periódicamente en función de la evolución de los índices establecidos en el CVT.

Los peajes de la Autopista La Plata-Buenos Aires todavía no aumentaron, pero se espera que en los próximos días se oficialice un nuevo incremento.