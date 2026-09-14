Autopista: a partir de mañana evadir un peaje puede costar hasta $684.300

Desde este martes 15 de septiembre se sancionará con multas que irán de $228.100 a $684.300 la evasión del peaje en la Autopista La Plata-Buenos Aires. Así lo recordó Autopistas de Buenos Aires S.A. (Aubasa), quien destacó que los titulares tendrán 30 días para regularizar la situación antes de que el acta sea remitida a la autoridad competente.

La medida surge del convenio suscripto entre el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires y la Dirección de Vialidad Nacional, que facultó a la firma estatal para constatar y sancionar infracciones vinculadas con la evasión de peaje y el exceso de carga de vehículos pesados.

Según explicó Aubasa, el objetivo es fortalecer el cumplimiento de las normas de circulación, promover una movilidad más segura y proteger la infraestructura vial utilizada diariamente por miles de personas.

La evasión del peaje, además de constituir una infracción, puede generar maniobras riesgosas que ponen en peligro a otros usuarios y afectan el normal funcionamiento de las estaciones de cobro.

El objetivo es fortalecer el cumplimiento de las normas de circulación, promover una movilidad más segura y proteger la infraestructura vial utilizada diariamente por miles de personas.

La evasión del peaje, además de constituir una infracción, puede generar maniobras riesgosas que ponen en peligro a otros usuarios y afectan el normal funcionamiento de las estaciones de cobro.

¿Cómo detectará Aubasa las infracciones?

Para detectar las infracciones, Aubasa cuenta con un sistema de cámaras instalado en las estaciones de peaje. Los dispositivos registran automáticamente la fecha, la hora, el lugar y la imagen del vehículo involucrado, información con la que se genera el acta correspondiente.

Antes de que se aplique la sanción, el titular del vehículo tendrá un plazo de 30 días corridos para regularizar su situación. Para hacerlo deberá abonar los peajes adeudados y adherirse al sistema TelePase a través del portal de pagos de Aubasa. Si una vez cumplido ese plazo no se realiza la regularización, el acta será remitida a la autoridad competente para la emisión de la multa y su posterior notificación al titular registral del vehículo.

Cabe recordar que para el bimestre septiembre-octubre, el valor de la Unidad Fija es de $2281. Y la sanción económica por evadir un peaje irá de 100 a 300 UF, según el Decreto N.º 532/09 de la Provincia de Buenos Aires.