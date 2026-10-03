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Obras desde el lunes

Autopista: cambio en la salida hacia Punta Lara

Por Redacción

A partir del lunes, los automovilistas que circulen por la Autopista Buenos Aires-La Plata deberán modificar su recorrido si tienen como destino Punta Lara.

El egreso ubicado en la bajada final, del kilómetro 52, permanecerá cerrado desde las 8 por el avance de obras en el sector. La restricción se mantendrá hasta el 25 de octubre inclusive y obligará a utilizar un desvío señalizado para acceder al balneario de Ensenada.

Según se informó desde la concesionaria estatal Aubasa, quienes necesiten continuar hacia Punta Lara deberán tomar la salida hacia Diagonal 74, girar en la rotonda y retomar por esa avenida en dirección a la ribera.

Los trabajos forman parte de las tareas de rehabilitación del Distribuidor Diagonal 74 e incluyen intervenciones sobre la calzada, iluminación y seguridad vial.

La recomendación para los usuarios es circular con precaución, respetar la señalización preventiva y contemplar algunos minutos adicionales de viaje durante el período de intervención, especialmente en los horarios de mayor circulación.

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