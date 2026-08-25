La circulación por la Autopista Buenos Aires - La Plata tendrá una modificación durante la noche de este martes debido a trabajos programados. AUBASA informó que desde las 21 y hasta las 5 de la madrugada permanecerán cerrados los enlaces con el Paseo del Bajo Norte y con la Autopista 25 de Mayo, en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires.

La restricción afectará especialmente a quienes viajen desde La Plata y la región hacia CABA, ya que no podrán continuar directamente por esos enlaces durante el horario de las obras. Este tipo de cortes nocturnos se realiza para permitir tareas de mantenimiento y reducir el impacto sobre el tránsito durante el día.

Según informó la empresa, la última salida disponible será en el kilómetro 4, hacia Puerto Madero, por lo que se recomienda a los conductores prestar atención a la señalización y prever el recorrido antes de llegar a ese sector.

AUBASA pidió a los usuarios circular con precaución y respetar las indicaciones del personal vial durante el operativo. El cierre se mantendrá hasta las 5, momento en que se prevé la normalización de la circulación por los enlaces afectados.