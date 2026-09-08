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La Región

Autopista La Plata Buenos Aires: vuelven a cerrar el Paseo del Bajo esta noche por obras

La restricción regirá desde las 23 hasta las 3 de la madrugada y obligará a desviar los camiones por la avenida Huergo

Por Redacción

El tránsito desde la Región hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registrará modificaciones este martes por la noche a causa de un plan intensivo de mejoras. El Paseo del Bajo Norte permanecerá inhabilitado al paso vehicular desde las 23 horas hasta las 3 de la madrugada.

Frente a este escenario, los responsables del trazado dispusieron un operativo específico para reordenar la circulación. Los camiones y vehículos de carga pesada deberán tomar un desvío obligatorio por la avenida Huergo. A diferencia de este sector, el empalme directo con la Autopista 25 de Mayo funcionará en sus condiciones habituales y sin bloqueos.

Estas alteraciones temporales responden a un proyecto estructural encarado por AUBASA para optimizar la seguridad vial y agilizar el acceso Sudeste. La concesionaria bonaerense confirmó un avance del 38 por ciento en la renovación integral de este corredor estratégico. Hasta el momento, las cuadrillas desplegaron más de 8.800 toneladas de mezcla asfáltica sobre la traza principal.

Las autoridades optaron por el horario de madrugada para concretar los trabajos con el menor perjuicio posible sobre la actividad diaria. Desde la firma solicitaron a los automovilistas platenses máxima precaución al volante, obediencia a la señalización del lugar y planificación anticipada del viaje para sortear posibles demoras.

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