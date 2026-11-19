“Amo la orquesta y todos los instrumentos de la música clásica porque crecí con ellos. Pero también con otros instrumentos: he trabajado mucho con un violinista persa fantástico, con bandas de rock and roll, con berimbau... Todo se lo debo a Astor Piazzolla”, dijo el músico platense Osvaldo Golijov en una entrevista periodística que ofreció en 2024. “El coraje de usar instrumentos no convencionales como el bandoneón se lo debo a él”, agregó.

Nacido en La Plata en 1960 es un compositor de música clásica que alcanzó y extiende desde hace años una extraordinaria repercusión mundial. Creció en nuestra ciudad en el seno de una arraigada y conocida familia judía que había emigrado de Rumania y Rusia en los años 20. De niño, Golijov aprendió yidis.

La madre de Golijov era profesora de piano y su padre era un reconocido médico. Golijov tuvo contacto con la música de cámara, música litúrgica judía, el klezmer y el nuevo tango de Astor Piazzolla. Estudió piano en el conservatorio de La Plata y composición con Gerardo Gandini. En cuanto al fútbol, es un fiel seguidor de Estudiantes de La Plata.

En 1983 Golijov se mudó a Israel donde estudió con Mark Kopytman en la Academia Rubin de Jerusalén. En Israel profundizó su conocimiento con las tradiciones musicales mezcladas de Jerusalén.

En 1986 se mudó a los Estados Unidos y obtuvo un PhD de la Universidad de Pensilvania, donde estudió con el compositor estadounidense George Crumb. Trabajó como becario en la cátedra de Tanglewood mientras estudiaba con Lukas Foss y Oliver Knussen.

Golijov ha recibido el premio de la Fundación MacArthur y otros premios como compositor. Ha trabajado como compositor permanente en varias universidades estadounidenses, para el festival de Ravinia en Chicago y otros festivales de música. Pasó a ser luego compositor permanente de la Orquesta Sinfónica de Chicago.

Es profesor de música en College of the Holy Cross en Worcester, Massachusetts desde 1991. También enseña en el Conservatorio de Boston. Vive con su familia en Newton, Massachusetts.

RECONOCIMIENTOS

Golijov fue el primer compositor de nuestro país que estrenó una obra suya en la Metropolitan Opera House de Nueva York, calificada junto a la Scala de Milán como una de las salas líricas más relevantes del planeta.

Allí presentó su ópera Ainadamar, dedicada a la vida y obra de su poeta preferido, Federico García Lorca, asesinado hace 90 años por el franquismo. El nombre de la obra –Ainadamar- es una expresión árabe que significa “fuente de lágrimas”.

Claro que no ha sido ese su único éxito mundial. En 2012 estrenó por primera vez en el país, en la sala del Teatro Colón de Buenos Aires su oratorio –“La Pasión según San Marcos”- que vino precedida de elogios por parte de la crítica internacional.

Estrenada en 2000 en Stuttgart, Alemania, la obra de Golijov fue compuesta tras un encargo especial de la Internationale Bachakademie en el marco del 250º aniversario de la muerte de Bach, y fue presentada con auspiciosas críticas en Londres, Miami, Nueva York, Milán, Roma, Amsterdam, Sidney, Caracas, Islas Canarias y Los Angeles.

Se trata de un vibrante drama musical, inspirado en el carácter contemporáneo de las culturas de América Latina, que transporta a un mundo imaginario en el que la diversidad de estilos musicales, idiomas y bailes son protagonistas.

Salsa cubana, salsa brasileña, flamenco español y tango argentino, una combinación explosiva de ritmos y atmósferas latinoamericanas, en esta innovadora propuesta que ha sido llamada “la primera obra maestra del siglo XXI”.

Otro éxito en su carrera musical (reside en Estados Unidos hace cuatro décadas) es haber compuesto la música original para la película Megalópolis, de Francis Ford Coppola. Fue una tarea que él describe como “enorme” (“No quiero olvidar la sensación de posibilidad que da trabajar con un artista tan grande”, dijo).