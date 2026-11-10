Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Fuerte reclamo

Bache destructor en 27 y 46: "Arreglar la rueda sale más que el sueldo de mi hija docente universitaria"

Una vecina dio cuenta de la rotura del pavimento y estalló de bronca

Por Redacción

Los vecinos de 27 y 46 en La Plata alertaron por la formación de un bache en plena calzada vehicular. Según describieron, por el deterioro del asfalto "se formó un pozo con bordes filosos que te detroza las ruedas".

"A veces te olvidas o no tenés margen de maniobra y lo agarrás igual, por más que sepas que el pozo está ahí", aseguró la frentista del barrio. "Rompí la cubierta dos veces, pero también te arruina llanta y tren delantero", agregó.

"Por un lado te piden respetar las reglas, pero hay que esquivar los pozos que hay en la Ciudad", manifestó.

Y añadió: "Andá a cometer una infracción vos, a ver cuánto sale. Pero a ellos quién los multa por todas estas faltas. Pagamos nuestros impuestos y encimas somos los grandes perdedores porque tenemos que gastar fortuna para arreglar el auto", lamentó la damnificada.

Por último, dijo que "arreglar la rueda del auto sale más que el sueldo que cobra mi hija como docente universitaria". "Entonces cuál es la lógica de todo esto, quién se hace cargo de estos baches", lamentó.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?