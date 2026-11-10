Bache destructor en 27 y 46: "Arreglar la rueda sale más que el sueldo de mi hija docente universitaria"

Los vecinos de 27 y 46 en La Plata alertaron por la formación de un bache en plena calzada vehicular. Según describieron, por el deterioro del asfalto "se formó un pozo con bordes filosos que te detroza las ruedas".

"A veces te olvidas o no tenés margen de maniobra y lo agarrás igual, por más que sepas que el pozo está ahí", aseguró la frentista del barrio. "Rompí la cubierta dos veces, pero también te arruina llanta y tren delantero", agregó.

"Por un lado te piden respetar las reglas, pero hay que esquivar los pozos que hay en la Ciudad", manifestó.

Y añadió: "Andá a cometer una infracción vos, a ver cuánto sale. Pero a ellos quién los multa por todas estas faltas. Pagamos nuestros impuestos y encimas somos los grandes perdedores porque tenemos que gastar fortuna para arreglar el auto", lamentó la damnificada.

Por último, dijo que "arreglar la rueda del auto sale más que el sueldo que cobra mi hija como docente universitaria". "Entonces cuál es la lógica de todo esto, quién se hace cargo de estos baches", lamentó.