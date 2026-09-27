Bajo la lluvia, se corre las "24 Horas por Malvinas" en La Plata

La lluvia no detuvo la carrera. Este domingo, la ciudad de La Plata es escenario de una nueva edición de la tradicional “24 Horas por Malvinas”, que se disputa bajo un cielo cargado, calles mojadas y condiciones meteorológicas adversas.

La competencia, que reúne a corredores que se van relevando durante 24 horas, tiene como punto central a Plaza Malvinas, en 19 y 51, donde desde el sábado se desarrolla esta nueva edición de la propuesta deportiva. La convocatoria había sido presentada días atrás y contemplaba la participación de equipos durante todo el fin de semana.

Pero esta vez el desafío para los participantes tiene un condimento extra: la lluvia acompaña buena parte de la jornada y la región se encuentra bajo alerta amarillo por tormentas. El Servicio Meteorológico Nacional advierte por la posibilidad de tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con precipitaciones intensas en períodos cortos, ráfagas y ocasional caída de granizo.

Así, los corredores avanzan por el circuito con el piso completamente mojado y bajo una constante amenaza de nuevas precipitaciones. Las imágenes de la jornada muestran el particular escenario que atraviesa la competencia: remeras empapadas, paraguas alrededor de la plaza y corredores que continúan con el desafío pese al mal tiempo.

Una carrera que vuelve a reunir a los platenses

La edición número XVII de la 24 Horas por Malvinas había sido anunciada como una nueva oportunidad para encontrarse alrededor del deporte y la memoria. El lanzamiento oficial se realizó el jueves 24 de septiembre, cuando fueron presentados los equipos participantes, se entregaron los kits y se realizó la premiación correspondiente.

La actividad se concentra en Plaza Malvinas, un espacio que durante estas horas vuelve a convertirse en punto de encuentro para atletas, familiares, organizadores y vecinos.

Mientras tanto, el clima obliga a sumar un elemento más a la resistencia de los corredores: correr durante horas, bajo la lluvia y con una jornada de inestabilidad que mantiene a toda la región en alerta.

El pronóstico para La Plata anticipa una jornada con lluvias y chaparrones, con temperaturas que rondarán los 13 a 19 grados.

La carrera continúa y, bajo el agua, cada vuelta suma para completar el desafío de las 24 horas.