Vecinos del Barrio Frisón, manifestaron su profunda preocupación por el estado de abandono que presenta el espacio público en calle 4 entre 613 y 614. Según indicaron los frentistas, la falta de mantenimiento transformó el sector en una zona intransitable, generando malestar e inseguridad en el día a día.

"Hace dos años se hizo un corte y limpieza del lugar", recordaron los habitantes de la cuadra, quienes remarcan que desde entonces los pastizales no dejaron de crecer.

Frente a la falta de respuestas oficiales, los frentistas apelaron a la empatía de las autoridades para conseguir una solución inmediata. “¿Usted viviría entre estos matorrales? Con todo respeto siempre pido las cosas”, expresó con indignación uno de los vecinos afectados, aguardando que el municipio intervenga a la brevedad.