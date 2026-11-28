En el skate park de Barrio Jardín, en 83 entre 118 bis y diagonal 620, Villa Elvira, un tablero eléctrico abierto y con cables al descubierto generan preocupación entre los vecinos. Advierten que representa un peligro para los chicos y jóvenes que concurren al espacio con sus patines, patinetas y bicicletas.

Al problema se le suman pastos altos, residuos, juegos deteriorados y luminarias que no funcionan. La falta de mantenimiento dificulta el uso de un lugar público destinado a la recreación.

Anteriormente, se habían denunciado falta de iluminación y juegos rotos en el predio. Ahora, los vecinos esperan una respuesta y que se elimine el riesgo del cableado expuesto. “Personalmente he avisado a la delegada y al número de reclamo del 147, porque Edelap dice que no le corresponde”, expresó un frentista preocupada ante la falta de respuesta. La Agrupación Unión Vecinalista por Villa Elvira pidió que el Municipio revise la instalación, retire los residuos, corte el pasto y repare las luces.