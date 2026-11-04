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Piden los vecinos

Barrio Monasterio: vecinos denuncian basurales, pastos altos y constantes pérdidas de agua

Frentistas de 12 y 84 reclaman por la acumulación de residuos en las esquinas y el abandono general del espacio público.

Por Redacción

Los residentes de 12 y 84 en Barrio Monasterio, alzaron la voz este miércoles para visibilizar el acelerado deterioro ambiental y urbano que afecta a la zona. Según relataron los propios habitantes a este medio, la cotidianidad del vecindario se ve seriamente comprometida por la falta de mantenimiento básico en la vía pública, la procreación de matorrales sin cortar y la formación de microbasurales al paso en distintas esquinas.

La preocupación se profundiza con el estado de la red de agua potable, donde las pérdidas en las calles se multiplican sin una solución definitiva a la vista. "Soy vecina del Barrio Monasterio, quisiera denunciar el abandono en el que está el barrio: pérdidas de agua, pastos altos, basuras en las esquinas", expresó enfáticamente una frentista afectada por la situación. Ante la inacción frente a los daños en la red hídrica, la comunidad ya ha formalizado los pedidos correspondientes, registrando de forma oficial el reclamo N.º 4124994 ante la empresa ABSA, y el N.º 541133 al 147.

Los damnificados piden una intervención urgente por parte de las áreas operativas municipales y de la prestadora del servicio de agua para evitar mayores riesgos sanitarios y la proliferación de plagas.

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